Белоруски разгромили Австрию на ЧЕ по хоккею на траве в Уэльсе

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Начало крупной победе положила нападающая гродненского «Ритма» Светлана Богушевич, отличившаяся на 15-й минуте игры. Спустя четыре минуты Надежда Силицкая увеличила преимущество в счете — 2:0. Далее белоруски дважды удачно разыграли штрафной угловой. Авторами голов стали Крестина Попкова (34-я минута) и Рита Батура (37-я минута). Окончательный счет установила Ольга Скриба под занавес матча на 58-й минуте.

Женская сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире. Ранее подопечные были сильнее команды Польши — 2:0. Следующий матч белоруски проведут против Уэльса 9 августа (в 20.00). В другом поединке встретятся Австрия и Польша.

После двух туров Беларусь уверенно лидирует в группе В, набрав шесть очков. Две лучшие команды продолжат борьбу за награды в ½ финала.

Полуфинальные игры турнира состоятся 11 августа, финал и матч за 3-е место пройдут 12 августа. Финалисты турнира получат право выступить в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы.