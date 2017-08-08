Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-field/30625834/
8 августа 2017, 21:37 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Белоруски разгромили Австрию на ЧЕ по хоккею на траве в Уэльсе

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве разгромила соперниц из Австрии со счетом 5:0 на чемпионате Европы в дивизионе II в Кардиффе (Уэльс), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало крупной победе положила нападающая гродненского Ритма Светлана Богушевич отличившаяся на 15-й минуте игры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Начало крупной победе положила нападающая гродненского «Ритма» Светлана Богушевич, отличившаяся на 15-й минуте игры. Спустя четыре минуты Надежда Силицкая увеличила преимущество в счете — 2:0. Далее белоруски дважды удачно разыграли штрафной угловой. Авторами голов стали Крестина Попкова (34-я минута) и Рита Батура (37-я минута). Окончательный счет установила Ольга Скриба под занавес матча на 58-й минуте.

Женская сборная Беларуси одержала вторую победу на турнире. Ранее подопечные были сильнее команды Польши — 2:0. Следующий матч белоруски проведут против Уэльса 9 августа (в 20.00). В другом поединке встретятся Австрия и Польша.

После двух туров Беларусь уверенно лидирует в группе В, набрав шесть очков. Две лучшие команды продолжат борьбу за награды в ½ финала.

Полуфинальные игры турнира состоятся 11 августа, финал и матч за 3-е место пройдут 12 августа. Финалисты турнира получат право выступить в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея на траве

Беларусь обыграла Италию в серии буллитов и выиграла ЧЕ в дивизионе III по хоккею на траве

Беларусь обыграла Италию в серии буллитов и выиграла ЧЕ в дивизионе III по хоккею на траве

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси обыграла в решающем матче Италию — 2:1 в серии буллитов (3:2) и выиграла чемпионат Европы в дивизионе III по хоккею на траве, который прошел в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости

Мужчина обвиняется в убийстве соседа из-за ревности к своей бывшей жене

Тайны строительства Коложской церкви приоткрыл отпечаток пальца 800-летней

Отец и сын из Мстиславля осуждены на 14 и 19 лет за изнасилование приемных

Мужчина обвиняется в убийстве соседа из-за ревности к своей бывшей жене

Тайны строительства Коложской церкви приоткрыл отпечаток пальца 800-летней