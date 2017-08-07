Беларусь обыграла Италию в серии буллитов и выиграла ЧЕ в дивизионе III по хоккею на траве

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Основное время финальной встречи завершилось вничью — 1:1. В конце первого периода счет открыл Иван Киселевич, отличившийся после розыгрыша — штрафного углового. Итальянцам только под занавес матча (на 57-й минуте) удалось забить ответный мяч — 1:1. В серии буллитов более удачно сыграл вратарь белорусов Алексей Романишкин (ХК «Минск»).

Как отметил председатель Белорусской федерации хоккея на траве Александр Екименко, благодаря этому успеху мужская сборная смогла поднять свой международный рейтинг и вошла в число 16 лучших команд Европы. «Впервые в нашей национальной молодой команде были представлены воспитанники нескольких городов: Орши, Гродно, агрогородка Замосточье, а также традиционных центров Минска и Бреста, что говорит о правильном направлении в развитии вида спорта. Искусственные поля, появившиеся за последнее десятилетие в других городах, позволили подготовить хоккеистов, которые уже приглашаются в национальную сборную», — рассказал он.

Лучшим игроком турнира в Хорватии стал белорус Иван Луцевич (ХК «Минск»), лучшим нападающим признан еще один представитель сборной Беларуси Михаил Павлович (СК «Строитель», Брест).

В Кардиффе стартовал чемпионат Европы в дивизионе II среди женских национальных команд. В первом матче на предварительной стадии в группе В белорусские хоккеистки победили соперниц из Польши со счетом 2:0. Первый мяч на 21-й минуте игры провела Елена Сажина, которая смогла реализовать штрафной угловой. Закрепила успех белорусок Наталья Штин на 40-й минуте.

В другом матче группы В между сборными Австрии и Уэльса победу одержали хозяйки турнира со счетом 6:1. Следующий поединок на турнире Беларусь сыграет с Австрией 8 августа в 17.45. Завершится предварительная стадия турнира для белорусок 9 августа поединком с Уэльсом. Полуфинальные игры состоятся 11 августа, финал и матч за 3-е место пройдут 12 августа. Финалисты турнира получат право выступить в сильнейшем дивизионе чемпионата Европы.