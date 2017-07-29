Болельщики «Зенита» избили шотландцев. За что?!

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В четверг вечером в британской газете Evening Telegraph появилась статья под заголовком «Хоккеист попал в больницу после нападения российских футбольных хулиганов». В этом материале описывался инцидент, случившийся с игроками юниорской сборной Шотландии по хоккею на траве. Эта команда заняла третье место на чемпионате Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в Санкт-Петербурге. После завершения турнира хоккеисты пошли отметить бронзу в один из ресторанов на Крестовском острове, где, ни с того ни с сего, были атакованы и избиты фанатами «Зенита». Несколько игроков получили незначительные травмы, а один спортсмен оказался в больнице, откуда его выписали на следующее утро.

Вот что сказал исполнительный директор Шотландского хоккейного союза Дэвид Свитмэн в интервью Evening Telegraph: «Это был пугающий опыт для игроков и персонала сборной. Рад, что все вернулись в Шотландию. Администрация и тренерский штаб верно и профессионально сработали в той ситуации. Кроме того, хочу поблагодарить Федерацию хоккея на траве России за поддержку и помощь».

ЧТО СКАЗАЛИ ШОТЛАНДЦЫ

В заявку молодежной сборной Шотландии на чемпионат Европы было внесено 18 хоккеистов. Все они находились в ресторане в момент инцидента. «СЭ» связался с юными игроками — с Хэмишем Голтом, Джоном Маккласки, Робом Хэрвудом и Кэмероном Голденом, который и попал в больницу в тот день. Но все они в ответ на наши просьбы о комментарии отделывались идентичными сообщениями: «Я не могу говорить. Пожалуйста, обратитесь к пресс-атташе Шотландского хоккейного союза Полу Эллиотту».

Мистер Эллиотт оперативно ответил на наше письмо:

— Наша команда провела успешный турнир и получила удовольствие от пребывания в Санкт-Петербурге, — сообщил пресс-атташе. — После победы в матче за третье место хоккеисты и тренерский штаб хотели поужинать. Никто из них не считает свое поведение неподобающим или вызывающим. Атака не была спровоцирована ничем. Наша команда была потрясена случившимся.

ЧТО СКАЗАЛИ ФАНАТЫ «ЗЕНИТА»

Представители зенитовского фан-виража о публикации в британской прессе узнали от корреспондента «СЭ» и сразу же опровергли возможность спланированной атаки на шотландцев.

— В статье написано, что хоккеистов атаковали люди в атрибутике «Зенита», но фанаты и, тем более, хулиганы, атрибутику не носят, — объяснили нам. — Скорее всего, у британцев произошел спонтанный конфликт с обычными болельщиками.

ЧТО СКАЗАЛИ СВИДЕТЕЛИ ПОТАСОВКИ

На спортивных форумах стали активно обсуждать эту новость и довольно скоро нашлись свидетели конфликта. По их словам потасовка случилась вечером 22 июля в большом пивном ресторане «Карл и Фридрих». На летней террасе пересеклись болельщики «Зенита», праздновавшие победу над «Рубином», и отмечавшие бронзу молодые хоккеисты. Правда общая картина событий выглядела несколько иначе, чем это было описано в британской газете:

— Я с друзьями сидела в этом самом ресторане через стол от этих «трапезничающих юношей» — написала девушка, видевшая драку. — Сказать, что они совершали трапезу, это сильно впасть в толерантность. Господа из Шотландии напились, весь вечер орали и буянили, и, пардон, по словам друга, полностью загадили весь мужской санузел… «Неожиданное появление и нападение» фанатов Зенита — это просто вранье. Ребята весь вечер провоцировали, показывали неприличные жесты, что-то выкрикивали нашим, тоже выпивающим — это же пивной ресторан. В результате вполне закономерно нарвались. Кстати, видимо и в полицию не обратились именно поэтому. Конечно, наши тоже были пьяны, никто этого не отрицает. Но напросились эти «дети» сами, причем весьма упорно напрашивались.

Мы нашли еще одного свидетеля, который рассказал о вовсе шокирующем факте: непосредственным поводом для начала драки стало то, что один из шотландцев попытался… справить нужду прямо на территории летней террасы, где сидели хоккеисты и болельщики «Зенита».

ЧТО СКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ РЕСТОРАНА

Мы обратились за комментариями к представителям ресторана «Карл и Фридрих» и получили третий взгляд на случившееся. По словам одного из сотрудников заведения, никакого спланированного нападения на шотландцев не было, но и о провокациях со стороны хоккеистов тоже говорить не приходится.

— Британцы пришли большой компанией, но вели себя адекватно, — сообщил нам работник ресторана. — Рассказы о том, что они были сильно пьяны — неправда. Шотландцы за весь вечер выпили не больше одного литра пива на человека. Не могу сказать, что послужило причиной конфликта — поначалу обе стороны просто пели свои песни, а потом это внезапно переросло в драку. При этом хочу отметить, что наши болельщики в потасовке «работали» вполне профессионально. У нас пивной ресторан, всякое бывает, но драка такого масштаба случилась впервые. Все сотрудники знают, как правильно действовать в подобных ситуациях: я показал шотландцам пути отхода, и они быстро покинули заведение. На этом все и закончилось.