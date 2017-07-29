Болельщики «Зенита» избили шотландцев. За что?!
Британские СМИ обвинили фанатов
сине-бело-голубых в нападении на игроков юниорской сборной Шотландии по хоккею на траве. Разбираемся в этой истории.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В четверг вечером в британской газете Evening Telegraph появилась статья под заголовком «Хоккеист попал в больницу после нападения российских футбольных хулиганов». В этом материале описывался инцидент, случившийся с игроками юниорской сборной Шотландии по хоккею на траве. Эта команда заняла третье место на чемпионате Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в
Вот что сказал исполнительный директор Шотландского хоккейного союза Дэвид Свитмэн в интервью Evening Telegraph: «Это был пугающий опыт для игроков и персонала сборной. Рад, что все вернулись в Шотландию. Администрация и тренерский штаб верно и профессионально сработали в той ситуации. Кроме того, хочу поблагодарить Федерацию хоккея на траве России за поддержку и помощь».
ЧТО СКАЗАЛИ ШОТЛАНДЦЫ
В заявку молодежной сборной Шотландии на чемпионат Европы было внесено 18 хоккеистов. Все они находились в ресторане в момент инцидента. «СЭ» связался с юными игроками — с Хэмишем Голтом, Джоном Маккласки, Робом Хэрвудом и Кэмероном Голденом, который и попал в больницу в тот день. Но все они в ответ на наши просьбы о комментарии отделывались идентичными сообщениями: «Я не могу говорить. Пожалуйста, обратитесь к
Мистер Эллиотт оперативно ответил на наше письмо:
— Наша команда провела успешный турнир и получила удовольствие от пребывания в
ЧТО СКАЗАЛИ ФАНАТЫ «ЗЕНИТА»
Представители зенитовского
— В статье написано, что хоккеистов атаковали люди в атрибутике «Зенита», но фанаты и, тем более, хулиганы, атрибутику не носят, — объяснили нам. — Скорее всего, у британцев произошел спонтанный конфликт с обычными болельщиками.
ЧТО СКАЗАЛИ СВИДЕТЕЛИ ПОТАСОВКИ
На спортивных форумах стали активно обсуждать эту новость и довольно скоро нашлись свидетели конфликта. По их словам потасовка случилась вечером 22 июля в большом пивном ресторане «Карл и Фридрих». На летней террасе пересеклись болельщики «Зенита», праздновавшие победу над «Рубином», и отмечавшие бронзу молодые хоккеисты. Правда общая картина событий выглядела несколько иначе, чем это было описано в британской газете:
— Я с друзьями сидела в этом самом ресторане через стол от этих «трапезничающих юношей» — написала девушка, видевшая драку. — Сказать, что они совершали трапезу, это сильно впасть в толерантность. Господа из Шотландии напились, весь вечер орали и буянили, и, пардон, по словам друга, полностью загадили весь мужской санузел… «Неожиданное появление и нападение» фанатов Зенита — это просто вранье. Ребята весь вечер провоцировали, показывали неприличные жесты,
Мы нашли еще одного свидетеля, который рассказал о вовсе шокирующем факте: непосредственным поводом для начала драки стало то, что один из шотландцев попытался… справить нужду прямо на территории летней террасы, где сидели хоккеисты и болельщики «Зенита».
ЧТО СКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ РЕСТОРАНА
Мы обратились за комментариями к представителям ресторана «Карл и Фридрих» и получили третий взгляд на случившееся. По словам одного из сотрудников заведения, никакого спланированного нападения на шотландцев не было, но и о провокациях со стороны хоккеистов тоже говорить не приходится.
— Британцы пришли большой компанией, но вели себя адекватно, — сообщил нам работник ресторана. — Рассказы о том, что они были сильно пьяны — неправда. Шотландцы за весь вечер выпили не больше одного литра пива на человека. Не могу сказать, что послужило причиной конфликта — поначалу обе стороны просто пели свои песни, а потом это внезапно переросло в драку. При этом хочу отметить, что наши болельщики в потасовке «работали» вполне профессионально. У нас пивной ресторан, всякое бывает, но драка такого масштаба случилась впервые. Все сотрудники знают, как правильно действовать в подобных ситуациях: я показал шотландцам пути отхода, и они быстро покинули заведение. На этом все и закончилось.
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