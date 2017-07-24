Молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в элитный дивизион чемпионата Европы

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В финальном поединке соревнований во втором дивизионе, проходивших в Санкт-Петербурге, белоруски уступили сверстницам из России со счетом 0:3. Оба финалиста в 2019 году сыграют в числе лучших молодежных дружин континента и поспорят за путевки на мировое первенство-2020. На пути к финалу нынешнего турнира белоруски победили команды Австрии (5:3), Польши (2:0), Украины (3:1) и Чехии (3:1).

Вскоре свои континентальные турниры проведут национальные сборные Беларуси. Мужская команда в Хорватии выступит в 3-м дивизионе чемпионата Европы. На предварительном этапе ее соперниками в группе В будут сборные Литвы (30 июля), Хорватии (1 августа) и Мальты (2 августа). В предварительной группе А сыграют команды Италии, Словакии и Турции. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины.

Женская сборная будет играть в валлийском Кардиффе, где соберутся команды 2-го дивизиона. В предварительной группе В белоруски будут соперничать с хоккеистками Польши (6 августа), Австрии (8 августа) и Уэльса. В квартете А выступят сборные Франции, Италии, Украины и России. По две лучшие команды продолжат борьбу за путевки в элитный дивизион континентального первенства.