Молодежная сборная Беларуси по хоккею на траве вышла в элитный дивизион чемпионата Европы
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская молодежная сборная Беларуси (U-21) по хоккею на траве вышла в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В финальном поединке соревнований во втором дивизионе, проходивших в
Вскоре свои континентальные турниры проведут национальные сборные Беларуси. Мужская команда в Хорватии выступит в 3-м дивизионе чемпионата Европы. На предварительном этапе ее соперниками в группе В будут сборные Литвы (30 июля), Хорватии (1 августа) и Мальты (2 августа). В предварительной группе А сыграют команды Италии, Словакии и Турции. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины.
Женская сборная будет играть в валлийском Кардиффе, где соберутся команды 2-го дивизиона. В предварительной группе В белоруски будут соперничать с хоккеистками Польши (6 августа), Австрии (8 августа) и Уэльса. В квартете А выступят сборные Франции, Италии, Украины и России. По две лучшие команды продолжат борьбу за путевки в элитный дивизион континентального первенства.
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