«Динамо-Электросталь» узнало соперников по 1/16 финала Евролиги

Подмосковное «Динамо-Электросталь» попало в группу В вместе с клубами «Уленхорст Мюльхайм» (Германия) и «Кардифф» (Уэльс).

Напомним, что в начале июня на домашнем турнире Кубок чемпионов Трофи коллектив из Электростали, входящий в структуру хоккейного центра Московской области, занял третье место. Благодаря набранным 8 очкам, Россия сумела подняться на восьмое место в общем рейтинге Евролиги и заявить на турнир две команды.

— Мы попали в непростую группу, — отметил член комитета соревнований ЕФХ, главный тренер ХК «Динамо-Электросталь», заслуженный тренер России Игорь Шишков. — «Уленхорст Мюльхайм» — вице-чемпион Германии, единственный в мире клуб, имеющий в своем распоряжении крытое поле с поливом для хоккея на траве. Не подарок и коллектив из Уэльса. Однако мы надеемся на положительный результат.

Матчи пройдут в октябре. В следующий раунд (1/8 финала) выходит победитель группы. На этой стадии весной будущего года борьбу в турнире начнет еще один коллектив из России — казанское «Динамо».