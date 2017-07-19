«Динамо-Электросталь» узнало соперников по 1/16 финала Евролиги
Вчера в Брюсселе в
Штаб-квартире Европейской федерации хоккея на траве (ЕФХ) состоялась жеребьевка первого раунда (1/16 финала) Евролиги.
Подмосковное «Динамо-Электросталь» попало в группу В вместе с клубами «Уленхорст Мюльхайм» (Германия) и «Кардифф» (Уэльс).
Напомним, что в начале июня на домашнем турнире Кубок чемпионов Трофи коллектив из Электростали, входящий в структуру хоккейного центра Московской области, занял третье место. Благодаря набранным 8 очкам, Россия сумела подняться на восьмое место в общем рейтинге Евролиги и заявить на турнир две команды.
— Мы попали в непростую группу, — отметил член комитета соревнований ЕФХ, главный тренер ХК «Динамо-Электросталь», заслуженный тренер России Игорь Шишков. — «Уленхорст Мюльхайм» —
Матчи пройдут в октябре. В следующий раунд (1/8 финала) выходит победитель группы. На этой стадии весной будущего года борьбу в турнире начнет еще один коллектив из России — казанское «Динамо».
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