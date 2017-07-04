Гродненский «Ритм» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве

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В Барановичах подопечные главного тренера Нины Дашко одержали две победы в трех матчах. В первом туре они были сильнее местного «Текстильщика» — 9:1, во втором матче взяли реванш у смолевичской «Виктории» за поражение в финальной серии чемпионата Беларуси. Прошедшая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ритма». В заключительном матче гродненская команда уступила ХК «Минск» — 2:3. Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. В серии буллитов сильнее оказались минчанки. Однако гродненские хоккеистки набрали семь очков в турнирной таблице и заняли первое место по итогам однокругового турнира.

Серебряным призером Кубка Беларуси стала смолевичская «Виктория», а третье место занял хоккейный клуб «Минск».

Гродненский «Ритм» получил право представить Беларусь в еврокубках в сезоне 2017/2018.