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4 июля 2017, 11:13 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Гродненский «Ритм» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» пополнил коллекцию трофеев, став обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Барановичах подопечные главного тренера Нины <span class=error>Дашко</span> одержали две победы в трех матчах. В первом туре они были сильнее местного Текстильщика — 9:1 во втором матче взяли реванш у смолевичской Виктории за поражение в финальной серии чемпионата <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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В Барановичах подопечные главного тренера Нины Дашко одержали две победы в трех матчах. В первом туре они были сильнее местного «Текстильщика» — 9:1, во втором матче взяли реванш у смолевичской «Виктории» за поражение в финальной серии чемпионата Беларуси. Прошедшая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ритма». В заключительном матче гродненская команда уступила ХК «Минск» — 2:3. Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. В серии буллитов сильнее оказались минчанки. Однако гродненские хоккеистки набрали семь очков в турнирной таблице и заняли первое место по итогам однокругового турнира.

Серебряным призером Кубка Беларуси стала смолевичская «Виктория», а третье место занял хоккейный клуб «Минск».

Гродненский «Ритм» получил право представить Беларусь в еврокубках в сезоне 2017/2018.

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Новости Хоккея на траве

Смолевичская «Виктория» во второй раз победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве

Смолевичская «Виктория» во второй раз победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичская «Виктория» одолела в серии буллитов в третьем матче финальной серии гродненский «Ритм» — 6:5 (основное время матча — 5:5) и во второй раз в своей истории победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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