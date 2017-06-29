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29 июня 2017, 10:35 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Смолевичская «Виктория» во второй раз победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичская «Виктория» одолела в серии буллитов в третьем матче финальной серии гродненский «Ритм» — 6:5 (основное время матча — 5:5) и во второй раз в своей истории победила в чемпионате Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>29 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Смолевичская Виктория одолела в серии <span class=error>буллитов</span> в третьем матче финальной серии гродненский Ритм — 6:5 (основное время матча — 5:5) и во второй раз в своей истории победила в чемпионате <span class=error>Беларуси</span> по хоккею на траве сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Чемпион определялся в серии до двух побед. Первую встречу в Гродно выиграли хоккеистки «Ритма» — 1:0. В ответном поединке в родных стенах «Виктория» оказалась сильнее — 3:0. Третий матч прошел на поле представителя Минской области, который на предварительной стадии чемпионата занял первое место в турнирной таблице и получил преимущество своего поля.

Команда из Смолевичей вела в решающей игре 5:2. Авторами голов стали лидеры хозяев Юлия Михейчик и Анастасия Сыроежко, которые сделали по голевому дублю, и Рита Батура. Однако «Виктория» позволила соперницам из Гродно за последние 15 минут основного времени трижды поразить свои ворота — 5:5. Точными бросками на этом отрезке игры отметились Юлия Курганская и дважды Надежда Силицкая.

В серии буллитов удача была на стороне «Виктории», для которой это второй чемпионский титул. Впервые команда из Смолевичей заняла первое место в 2012 году.

Наиболее титулованным клубом является «Ритм», который 22 раза побеждал в турнире. Дважды в 2013 и 2015 годах чемпионами Беларуси становились хоккеистки «Минска».

Чемпион сезона-2016/2017 «Виктория» также получила право сыграть в Кубке клубных команд Европы в высшем дивизионе.

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