ХК «Минск» защитил титул чемпиона Беларуси по хоккею на траве
26 июня, Минск «/Корр. БЕЛТА/. Мужская команда ХК «Минск» защитила титул чемпиона Беларуси по хоккею на траве, обыграв в третьем матче финальной серии брестский «Строитель» со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Решающий гол на 57-й минуте игры, прошедшей на искусственном поле в Минске, провел нападающий хозяев Иван Луцевич. В двух предыдущих встречах хоккеисты «Минска» были сильнее «Строителя» 4:0 и 3:2. Для столичной дружины под руководством Сергея Дроздова это четвертый чемпионский титул подряд. Бронзовым призером чемпионата стали хоккеисты «Гомеля».
В женском турнире борьба за золотые награды продолжается. После победы на своем поле (1:0) гродненский «Ритм» потерпел поражение на выезде от смолевичской «Виктории» — 0:3.
После завершения сезона на внутренней арене молодежные и национальные сборные Беларуси, составленные из игроков ведущих клубов национального чемпионата, начнут подготовку к чемпионатам Европы. Турниры состоятся в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter