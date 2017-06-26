ХК «Минск» защитил титул чемпиона Беларуси по хоккею на траве

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Решающий гол на 57-й минуте игры, прошедшей на искусственном поле в Минске, провел нападающий хозяев Иван Луцевич. В двух предыдущих встречах хоккеисты «Минска» были сильнее «Строителя» 4:0 и 3:2. Для столичной дружины под руководством Сергея Дроздова это четвертый чемпионский титул подряд. Бронзовым призером чемпионата стали хоккеисты «Гомеля».

В женском турнире борьба за золотые награды продолжается. После победы на своем поле (1:0) гродненский «Ритм» потерпел поражение на выезде от смолевичской «Виктории» — 0:3. Хет-триком у команды минского региона отметилась Юлия Михейчик. Счет в серии до двух побед стал 1:1, и третий матч состоится 28 июня в Смолевичах. Бронзовые награды чемпионата завоевали хоккеистки «Минска», которые обыграли в решающем матче барановичский «Текстильщик» — 2:1.