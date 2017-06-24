ХК «Минск» закрывает сезон фестивалем мороженого

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мужская и женская команды ХК «Минск» борются за награды сезона. Столичные хоккеистки в серии до двух побед в борьбе за бронзовые медали встретятся с барановичским «Текстильщиком» (начало в 16.00). Первый матч 22 июня завершился победой минчанок — 6:1.

В финале женского чемпионата Беларуси борьбу за золотые награды ведут гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория». Самый титулованный клуб в белорусском хоккее на траве с берегов Немана одержал победу на своей площадке 1:0. Ответная встреча состоится сегодня в Смолевичах.

Обладателя золотых медалей у мужчин определят в серии до трех побед. ХК «Минск» дважды на выезде были сильнее брестского «Строителя» — 4:0, 3:2. На домашнем поле в парке Горького минчане надеются защитить титул победителя и порадовать своих болельщиков. Начало матча в 18.30. Если же брестчанам удастся победить в этой встрече, четвертая игра состоится 25 июня в 17.30 в Минске.