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24 июня 2017, 10:44 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

ХК «Минск» закрывает сезон фестивалем мороженого

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб по хоккею на траве «Минск» проведет сегодня финальные матчи чемпионата Беларуси на искусственном поле в парке им. Максима Горького и организует для своих болельщиков фестиваль мороженого, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужская и женская команды ХК Минск борются за награды сезона. Столичные хоккеистки в серии до двух побед в борьбе за бронзовые медали встретятся с барановичским Текстильщиком (начало в 16.00). Первый матч 22 июня завершился победой <span class=error>минчанок</span> — 6:1. Увеличить
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Мужская и женская команды ХК «Минск» борются за награды сезона. Столичные хоккеистки в серии до двух побед в борьбе за бронзовые медали встретятся с барановичским «Текстильщиком» (начало в 16.00). Первый матч 22 июня завершился победой минчанок — 6:1.

В финале женского чемпионата Беларуси борьбу за золотые награды ведут гродненский «Ритм» и смолевичская «Виктория». Самый титулованный клуб в белорусском хоккее на траве с берегов Немана одержал победу на своей площадке 1:0. Ответная встреча состоится сегодня в Смолевичах.

Обладателя золотых медалей у мужчин определят в серии до трех побед. ХК «Минск» дважды на выезде были сильнее брестского «Строителя» — 4:0, 3:2. На домашнем поле в парке Горького минчане надеются защитить титул победителя и порадовать своих болельщиков. Начало матча в 18.30. Если же брестчанам удастся победить в этой встрече, четвертая игра состоится 25 июня в 17.30 в Минске.

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