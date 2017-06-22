Гродненский «Ритм» обыграл «Викторию» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве

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Единственный гол во встрече, состоявшейся на искусственном поле ЦСК «Неман» в Гродно, забросила Надежда Силицкая. Шанс отыграть у опытной команды из Минской области, цвета которой защищают игроки и национальной сборной Беларуси, представится 24 июня, когда в Смолевичах состоится ответная игра. Финальная серия в женском чемпионате Беларуси проходит до двух побед.

Бронзовые награды турнира разыграют барановичский «Текстильщик"-БарГУ и ХК «Минск».

Действующим чемпионом Беларуси является «Ритм». Внутреннее первенство впервые проходит по системе «осень-весна», изменения в календаре произведены для более качественной подготовки и выступления белорусских команд на международной арене.