Гродненский «Ритм» обыграл «Викторию» в первом финальном матче ЧБ по хоккею на траве
22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Ритм» обыграл смолевичскую «Викторию» в первом финальном матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд со счетом 1:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Единственный гол во встрече, состоявшейся на искусственном поле ЦСК «Неман» в Гродно, забросила Надежда Силицкая. Шанс отыграть у опытной команды из Минской области, цвета которой защищают игроки и национальной сборной Беларуси, представится 24 июня, когда в Смолевичах состоится ответная игра. Финальная серия в женском чемпионате Беларуси проходит до двух побед.
Бронзовые награды турнира разыграют барановичский «Текстильщик"-БарГУ и ХК «Минск».
Действующим чемпионом Беларуси является «Ритм». Внутреннее первенство впервые проходит по системе «осень-весна», изменения в календаре произведены для более качественной подготовки и выступления белорусских команд на международной арене.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter