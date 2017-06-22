«Минск» лидирует в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве с брестским «Строителем»

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Финальная стадия турнира стартовала в Бресте. В первой финальной игре хозяева уступили, ни разу не поразив ворота гостей — 0:4. Во втором домашнем матче брестчане пытались взять реванш, забив два мяча в ворота соперника, но минская команда быстро отыгралась, сравняв счет — 2:2. Решающий гол на 58-й минуте матча провел Евгений Михейчик, обеспечив своей команде волевую победу — 3:2.

ХК «Минск» ведет в серии до трех побед — 2:0, ответные матчи состоятся в Минске 24 июня и, если понадобится, 25 июня. При ничейном счете после четырех встреч дополнительная игра пройдет 27 июня.