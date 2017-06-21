«Пакистанский обсос и свинья». Как вывести из себя президента федерации
Международная федерация хоккея на траве извинилась за несдержанность своего президента. Что заставило его браниться в соцсетях?
Вышвырнуть «свинью»
О существовании такого вида спорта, как хоккей на траве (который во всём мире зовётся просто хоккеем, а его канадский аналог — хоккеем с шайбой) в нашей стране забыли уже лет как 30, а потому скандальная новость, пришедшая из этого мира, стала для нас едва ли не событием года. Не успел индус Нариндер Батра стать в прошлом году первым неевропейским президентом Международной федерации хоккея, как вляпался в громкий скандал. За словом в карман он и раньше никогда не лез, а тут разродился в соцсетях грозной тирадой: «Почему правительство Индии не возьмёт этого пакистанского обсоса и свинью и не выбросит через границу? Почему моя страна толерантна к симпатизирующим Пакистану?».
Ох уж эти соцсети, притягивающие эмоции как магнит и заставляющие даже официальных лиц забывать, что это не площадка на кухне у друзей, а по сути медийное пространство. Позже Батра удалил пост, а его коллеги по федерации были вынуждены публично извиняться и подчёркивать, что их официальное мнение не имеет ничего общего с позицией босса. Так что же так разгневало господина Батра?
Страсти по крикету
В скандальной тираде имелся в виду духовный лидер мусульман провинции Кашмир Мирваиз Умар Фарук, который накануне поздравил сборную Пакистана с победой над индийцами в финале чемпионата мира по крикету и рассказал о праздновании, граничащем с сумасшествием, которое устроили его сторонники в мусульманской части Кашмира. Понять Батра как патриота Индии и противника сепаратизма можно. Представьте, как бы отреагировали в Киеве, если бы крымский руководитель ещё до присоединения к России радовался победе россиян над украинцами.
Формально входящий в состав Индии Кашмир давно раздирают противоречия. Его территория разделена на три части: на одной живёт индийская община, откуда родом сам Батра, другая вместе с мусульманским большинством стремится объединиться с Пакистаном, а третью не прочь оттяпать Китай. Крикет же — национальный вид спорта и в Индии, и в Пакистане, а весомый щелчок (победа 7:1) по носу соседям был болезненно воспринят по обе стороны границы.
Российские аналоги
Выбор симпатий между представителями своей страны и своего народа — в спорте далеко не новинка. Руководители кавказских республик поддерживают и поздравляют своих земляков, даже если они выступают не под российским флагом и на пути к победе побеждают российских борцов. Так, в 2010 году официальные медиаресурсы Северной Осетии поздравляли выступавшего за Узбекистан Артура Таймазова с победой над россиянином Билялом Маховым.
Во время Олимпиады-2016 глава Ингушетии и герой России
За свинью ответит?
Впрочем, Россия охотно прощает такие маленькие слабости региональным лидерам и не забывает, что спорт с политикой смешивать не стоит. Да и нет ничего криминального, если
Публичная несдержанность в нашем мире может обойтись очень дорого. Батра был вынужден удалить скандальный пост, отказаться от последующих комментариев, но и после этого ему грозит штраф и разбирательство. Не так давно Батра столь же жёстко раскритиковал действия британской полиции, доставившей на допрос по обвинению в изнасиловании одного из ключевых индийских игроков после полуфинала Мировой лиги. Всего за год благодаря своей эмоциональности он успел нажить немало противников, требующих его немедленной отставки. Зато жизнь в хоккее с мячом теперь стала ярче и веселее.
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