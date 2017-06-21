«Пакистанский обсос и свинья». Как вывести из себя президента федерации

Вышвырнуть «свинью»

О существовании такого вида спорта, как хоккей на траве (который во всём мире зовётся просто хоккеем, а его канадский аналог — хоккеем с шайбой) в нашей стране забыли уже лет как 30, а потому скандальная новость, пришедшая из этого мира, стала для нас едва ли не событием года. Не успел индус Нариндер Батра стать в прошлом году первым неевропейским президентом Международной федерации хоккея, как вляпался в громкий скандал. За словом в карман он и раньше никогда не лез, а тут разродился в соцсетях грозной тирадой: «Почему правительство Индии не возьмёт этого пакистанского обсоса и свинью и не выбросит через границу? Почему моя страна толерантна к симпатизирующим Пакистану?».

Ох уж эти соцсети, притягивающие эмоции как магнит и заставляющие даже официальных лиц забывать, что это не площадка на кухне у друзей, а по сути медийное пространство. Позже Батра удалил пост, а его коллеги по федерации были вынуждены публично извиняться и подчёркивать, что их официальное мнение не имеет ничего общего с позицией босса. Так что же так разгневало господина Батра?

Страсти по крикету

В скандальной тираде имелся в виду духовный лидер мусульман провинции Кашмир Мирваиз Умар Фарук, который накануне поздравил сборную Пакистана с победой над индийцами в финале чемпионата мира по крикету и рассказал о праздновании, граничащем с сумасшествием, которое устроили его сторонники в мусульманской части Кашмира. Понять Батра как патриота Индии и противника сепаратизма можно. Представьте, как бы отреагировали в Киеве, если бы крымский руководитель ещё до присоединения к России радовался победе россиян над украинцами.

Формально входящий в состав Индии Кашмир давно раздирают противоречия. Его территория разделена на три части: на одной живёт индийская община, откуда родом сам Батра, другая вместе с мусульманским большинством стремится объединиться с Пакистаном, а третью не прочь оттяпать Китай. Крикет же — национальный вид спорта и в Индии, и в Пакистане, а весомый щелчок (победа 7:1) по носу соседям был болезненно воспринят по обе стороны границы.

Российские аналоги

Выбор симпатий между представителями своей страны и своего народа — в спорте далеко не новинка. Руководители кавказских республик поддерживают и поздравляют своих земляков, даже если они выступают не под российским флагом и на пути к победе побеждают российских борцов. Так, в 2010 году официальные медиаресурсы Северной Осетии поздравляли выступавшего за Узбекистан Артура Таймазова с победой над россиянином Билялом Маховым.

Во время Олимпиады-2016 глава Ингушетии и герой России Юнус-Бек Евкуров пожелал успеха турецкому ингушу Селиму Яшару (имя при рождении Зелимхан Картоев. — Прим. «Чемпионата») в поединке с россиянином Абдулрашидом Садулаевым. Вся Ингушетия будет болеть и переживать за Зелимхана Картоева. Желаем ему удачи в финале! — написал Евкуров. В Сети тогда поднялся нешуточный скандал, и Евкурову пришлось оправдываться в прессе: «Я не призывал болеть за Картоева. Кто за кого болеет — это воля каждого. Конечно, все мы должны болеть за сборную своей страны — за сборную России, ведь мы — граждане России». Однако по возвращении с Олимпиады Евкуров подарил земляку машину и квартиру.

За свинью ответит?