Высокий рейтинг позволит белорусским хоккеисткам выступить в Кубке чемпионов в 2018 году

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Благодаря успешному выступлению ХК «Минск» и ХК «Ритм» в еврокубках в текущем сезоне европейский рейтинг белорусских женских клубных команд повысился до пятого места (в 2016—2017 гг. отечественные хоккеистки занимали седьмую позицию). Это позволит чемпиону страны текущего года принять участие в соревнованиях высшего дивизиона. Соперниками белорусок станут две команды из Нидерландов, две из Германии, по одному клубу из Англии, Испании и Ирландии. Вторая белорусская дружина примет участие в Кубке чемпионов дивизиона «Трофи».

«Занимать такое высокое в европейском рейтинге удается не каждому игровому виду спорта. Такой достижение — это и результат высокой конкуренции на внутренней арене. Сразу четыре клуба (“Минск”, “Ритм”, “Виктория” и “Текстильщик”) ведут борьбу за самые высокие позиции, что отражается и на результатах на международной арене», — отметил Александр Екименко.

На данный момент в чемпионате Беларуси стартуют полуфинальные серии до двух побед. Встречаются «Виктория» (Смолевичи) — «Текстильщик» (Барановичи) и «Минск» против «Ритма» (Гродно). Игры пройдут 12 и 14 июня (если понадобится — 16 и 18 июня).

Финальная серия стартует 22 июня. Действующим чемпионом турнира является «Ритм».