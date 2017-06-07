Брестский «Строитель» второй раз подряд победил в Кубке чемпионов «Челендж-1» по хоккею на траве
7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Строитель» второй год подряд стал победителем европейского Кубка чемпионов в дивизионе «Челендж-1», сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер команды Виктор Стасюк.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Турнир проходил в украинской Виннице со 2 по 5 июня. В первом матче брестчане со счетом 10:0 разгромили представителей Уэльса. В следующем поединке «Строитель» уверенно обыграл соперников из Чехии — 4:0. Матч с хорватскими хоккеистами закончился вничью — 2:2. Результат позволил белорусам с 12 очками занять в группе первое место.
В решающей игре, как и годом ранее, «Строитель» встретился с португальской дружиной, которая в своем квартете финишировала на второй позиции. Брестчанам удалось защитить титул, уверенно обыграв соперников со счетом 5:0. «На самом деле игра складывалась тяжело. Только в концовке нам удалось забить три мяча — и все вопросы были сняты», — рассказал Виктор Стасюк. Он добавил, что лучшим бомбардиром «Челендж-1» стал Михаил Павлович, на счету которого 11 мячей.
Вместе с брестскими хоккеистами триумф разделили игроки винницкой
Сейчас клубы возвращаются к делам финиширующего чемпионата Беларуси. Уже
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter