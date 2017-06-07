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7 июня 2017, 14:38 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Брестский «Строитель» второй раз подряд победил в Кубке чемпионов «Челендж-1» по хоккею на траве

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Строитель» второй год подряд стал победителем европейского Кубка чемпионов в дивизионе «Челендж-1», сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер команды Виктор Стасюк.

В решающей игре как и годом ранее Строитель встретился с португальской дружиной которая в своем квартете финишировала на второй позиции. <span class=error>Брестчанам</span> удалось защитить титул уверенно обыграв соперников со счетом 5:0. Увеличить
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Турнир проходил в украинской Виннице со 2 по 5 июня. В первом матче брестчане со счетом 10:0 разгромили представителей Уэльса. В следующем поединке «Строитель» уверенно обыграл соперников из Чехии — 4:0. Матч с хорватскими хоккеистами закончился вничью — 2:2. Результат позволил белорусам с 12 очками занять в группе первое место.

В решающей игре, как и годом ранее, «Строитель» встретился с португальской дружиной, которая в своем квартете финишировала на второй позиции. Брестчанам удалось защитить титул, уверенно обыграв соперников со счетом 5:0. «На самом деле игра складывалась тяжело. Только в концовке нам удалось забить три мяча — и все вопросы были сняты», — рассказал Виктор Стасюк. Он добавил, что лучшим бомбардиром «Челендж-1» стал Михаил Павлович, на счету которого 11 мячей.

Вместе с брестскими хоккеистами триумф разделили игроки винницкой ОКС-ШВСМ. Хозяева турнира в параллельном противостоянии были сильнее чехов (5:0). Победа дала право обеим командам в следующем сезоне играть в сильнейшем дивизионе Европы — Кубке «Трофи». Беларусь на турнире в 2018 году представят две дружины — «Строитель» и «Минск».

Сейчас клубы возвращаются к делам финиширующего чемпионата Беларуси. Уже 20—21 июня в Бресте пройдет плей-офф соревнований. За первое место и титул чемпионов будут бороться извечные соперники — «Минск» и «Строитель». Игры будут проводиться до трех побед.

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