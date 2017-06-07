Брестский «Строитель» второй раз подряд победил в Кубке чемпионов «Челендж-1» по хоккею на траве

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Турнир проходил в украинской Виннице со 2 по 5 июня. В первом матче брестчане со счетом 10:0 разгромили представителей Уэльса. В следующем поединке «Строитель» уверенно обыграл соперников из Чехии — 4:0. Матч с хорватскими хоккеистами закончился вничью — 2:2. Результат позволил белорусам с 12 очками занять в группе первое место.

В решающей игре, как и годом ранее, «Строитель» встретился с португальской дружиной, которая в своем квартете финишировала на второй позиции. Брестчанам удалось защитить титул, уверенно обыграв соперников со счетом 5:0. «На самом деле игра складывалась тяжело. Только в концовке нам удалось забить три мяча — и все вопросы были сняты», — рассказал Виктор Стасюк. Он добавил, что лучшим бомбардиром «Челендж-1» стал Михаил Павлович, на счету которого 11 мячей.

Вместе с брестскими хоккеистами триумф разделили игроки винницкой ОКС-ШВСМ. Хозяева турнира в параллельном противостоянии были сильнее чехов (5:0). Победа дала право обеим командам в следующем сезоне играть в сильнейшем дивизионе Европы — Кубке «Трофи». Беларусь на турнире в 2018 году представят две дружины — «Строитель» и «Минск».