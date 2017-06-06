Хоккей на траве. Белорусские клубы стали призерами еврокубковых турниров

«Минск» и гродненский «Ритм» приняли участие в турнире «дивизиона Трофи», который проходил в Мюнхене. Обе команды заняли в своих группах вторые места, после чего сыграли в матче за «бронзу». В напряженной встрече минчанки оказались сильнее — 5:4. Лучшим бомбардиром соревнований стала капитан «Ритма» Ольга Шинтарь, передает bfh.by.



Брестский «Строитель» занял первое место в турнире дивизиона «Челлендж I», который проходил в Виннице. Разгромив в предварительном этапе команды из Уэльса и Чехии и сыграв вничью с хорватской «Зелиной», брестчане обеспечили себе выход из группы с первого места. В решающей игре турнира команда встретилась с португальским клубом «Лусада» и одержала победу со счетом 5:0. Лучшим бомбардиром соревнований стал Михаил Павлович, отправивший в ворота соперников 11 мячей.



Мужская команда хоккейного клуба «Минск», принимавшая участие в «дивизионе Трофи», по результатам группового этапа смогла бороться лишь за 5-е место. В стыковом матче против автрийского клуба «Навакс» минчане были сильнее — 5:1.