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6 июня 2017, 12:26 | Хоккей: Хоккей на траве | «Прессбол»

Хоккей на траве. Белорусские клубы стали призерами еврокубковых турниров

Женская команда ХК «Минск» и СК «Строитель» стали призерами Кубков клубных команд Европы по хоккею на траве, проходивших со 2 по 5 июня.

Женская команда ХК Минск и СК Строитель стали призерами Кубков клубных команд Европы по хоккею на траве проходивших со 2 по 5 июня. Увеличить
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«Минск» и гродненский «Ритм» приняли участие в турнире «дивизиона Трофи», который проходил в Мюнхене. Обе команды заняли в своих группах вторые места, после чего сыграли в матче за «бронзу». В напряженной встрече минчанки оказались сильнее — 5:4. Лучшим бомбардиром соревнований стала капитан «Ритма» Ольга Шинтарь, передает bfh.by.

Брестский «Строитель» занял первое место в турнире дивизиона «Челлендж I», который проходил в Виннице. Разгромив в предварительном этапе команды из Уэльса и Чехии и сыграв вничью с хорватской «Зелиной», брестчане обеспечили себе выход из группы с первого места. В решающей игре турнира команда встретилась с португальским клубом «Лусада» и одержала победу со счетом 5:0. Лучшим бомбардиром соревнований стал Михаил Павлович, отправивший в ворота соперников 11 мячей.

Мужская команда хоккейного клуба «Минск», принимавшая участие в «дивизионе Трофи», по результатам группового этапа смогла бороться лишь за 5-е место. В стыковом матче против автрийского клуба «Навакс» минчане были сильнее — 5:1.

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