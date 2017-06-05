«Динамо-Электросталь» завоевало бронзу Кубка Трофи по хоккею на траве
Мужской клуб «Динамо-Электросталь» из Московской области завоевал бронзовые медали европейского Кубка Трофи по хоккею на траве, который проходил в Электростали со 2 по 5 июня.
В матче за третье место хозяева площадки обыграли шотландский Гроув Мензишилл со счётом 4:0 и стали бронзовыми призёрами соревнований.
Победитель Кубка Трофи по хоккею на траве определился в матче швейцарского «Рот-Вайса» и «Арминена» из Австрии. Швейцарцы выиграли с минимальным преимуществом (1:0) и завоевали почётный европейский трофей.
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