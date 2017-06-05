«Динамо-Электросталь» завоевало бронзу Кубка Трофи по хоккею на траве

В матче за третье место хозяева площадки обыграли шотландский Гроув Мензишилл со счётом 4:0 и стали бронзовыми призёрами соревнований.

Победитель Кубка Трофи по хоккею на траве определился в матче швейцарского «Рот-Вайса» и «Арминена» из Австрии. Швейцарцы выиграли с минимальным преимуществом (1:0) и завоевали почётный европейский трофей.