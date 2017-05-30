Брестский «Строитель» выступит в европейском Кубке чемпионов «Челендж-1» по хоккею на траве

Второй по значимости турнир континента по хоккею на траве пройдет в украинской Виннице, куда брестчане отправятся 31 мая. Для участия в соревнованиях будут заявлены 18 игроков «Строителя».

В Кубке «Челендж-1» выступят восемь команд, которые являются чемпионами и серебряными призерами своих стран. Они разделены на две группы. В одну группу определены представители Украины, Португалии, Дании и Болгарии. Следующий квартет образуют клубы из Беларуси, Уэльса, Хорватии и Чехии. «С этими командами нам еще не приходилось играть, но знаем, что соперники в группе подобрались сильные. Будем стараться победить в каждом матче. В прошлом году мы выиграли этот турнир, поэтому остальные участники будут нас считать фаворитами», — отметил Виктор Стасюк.

На финальной стадии по две сильнейшие дружины из групп сыграют между собой по схеме «крест на крест». В этих противостояниях определятся два победителя турнира. Также триумфаторы завоюют право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе — Кубке «Трофи».