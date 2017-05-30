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30 мая 2017, 11:06 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Брестский «Строитель» выступит в европейском Кубке чемпионов «Челендж-1» по хоккею на траве

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский «Строитель» 2—5 июня примет участие в европейском Кубке чемпионов в дивизионе «Челендж-1», сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер команды Виктор Стасюк.

Второй по значимости турнир континента по хоккею на траве пройдет в украинской Виннице, куда брестчане отправятся 31 мая. Для участия в соревнованиях будут заявлены 18 игроков «Строителя».

В Кубке «Челендж-1» выступят восемь команд, которые являются чемпионами и серебряными призерами своих стран. Они разделены на две группы. В одну группу определены представители Украины, Португалии, Дании и Болгарии. Следующий квартет образуют клубы из Беларуси, Уэльса, Хорватии и Чехии. «С этими командами нам еще не приходилось играть, но знаем, что соперники в группе подобрались сильные. Будем стараться победить в каждом матче. В прошлом году мы выиграли этот турнир, поэтому остальные участники будут нас считать фаворитами», — отметил Виктор Стасюк.

На финальной стадии по две сильнейшие дружины из групп сыграют между собой по схеме «крест на крест». В этих противостояниях определятся два победителя турнира. Также триумфаторы завоюют право выступить в следующем сезоне в высшем дивизионе — Кубке «Трофи».

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