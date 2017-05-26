Индорхоккей. Минск примет Кубок клубных команд Европы Трофи-2018

Хозяином соревнований станет хоккейный клуб «Минск» — чемпион Беларуси среди мужских команд сезона 2016−2017. Это будет уже третий турнир по индорхоккею, который примет столичный клуб: аналогичные соревнования проходили в 2014 году в игровом зале «Чижовки-Арены». В 2016 году на Велодроме «Минск-Арены» были сыграны матчи финала Кубка клубных команд среди женщин. «Минск» был определен в группу «В», где сыграет против швейцарского клуба «Партил», хорватской «Зелины» и французского клуба «Лилль». В группе «А» встретятся польский «Поморжанин», «Слагелсе» из Дании, «Бра» из Италии и «Грув Мензишил» из Шотландии. Также стали известны места проведения Еврокубковых турниров среди женщин. Чемпион страны гродненский хоккейный клуб «Ритм» отправится в шотландский город Данди, где с 23 по 25 февраля 2018 года сыграет в главном клубном турнире Европы. Соперниками белорусской команды в группе «В» станут швейцарский «Ротвеис», украинская «Сумчанка» и голландский «ЭйЭйч энд БиСи». В группе «А» сыграют испанский «Кампо», австрийский «Арминен», хозяева турнира «Вандерерс» и немецкий «Гамбург».