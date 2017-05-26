Битва на сине-салатовом ковре

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Турнир Кубок чемпионов Трофи (EuroHockey Club Trophy), который со 2 по 5 июня пройдет в подмосковной Электростали, — второй по значимости в иерархии клубных европейских соревнований. Второй, а значит, престижный, гарантирующий победителям (за 1-е и 2-е место) целых 12 рейтинговых очков. В честной, спортивной борьбе Электросталь сумела обойти не менее достойных кандидатов принять у себя этот турнир — шотландцев, австрийцев и белорусов. Теперь настал черед наших хоккеистов побеждать, но уже на спортивной площадке, о которой тоже стоит сказать особо.

Poligras Platinum CoolPlus — именно так точно и полно называется игровое покрытие компании Polytan, на которое выйдут спортсмены из 7 стран, приехавшие на турнир. Предыдущий ковер, верой и правдой прослуживший более 15 лет, был демонтирован, а на его место положен абсолютный аналог поля, на котором лучшие хоккейные державы мира играли в олимпийском Рио. Даже цветовая гамма ковра полностью совпадает с олимпийским образцом… Говоря об организационных усилиях, скажем лишь, что проведение этого спортивного форума в Электростали — плод совместного труда руководства города, клуба, а также давних и надежных партнеров подмосковных хоккеистов — компаний Polytan и Raven Russia. Частная компания Raven Russia Limited — ключевой партнер Кубка чемпионов Трофи.

На сине-салатовый ковер в Электростали выйдут 8 коллективов из 7 европейских стран. Два клуба будут представлять Австрию: SV Arminen и Navax AHTC Wien (оба клуба на предварительной стадии выступят в группе А). Принимая во внимание рейтинговое положение клубов в европейской классификации, оба австрийских представителя — безусловные фавориты турнира. Впрочем, откровенно слабых команд в таких соревнованиях не бывает. По версии Европейской федерации хоккея на траве (EHF) шотландский клуб Grove Menzieshill HC (группа А) в 2016 году был признан лучшим на континенте. Отличная рекомендация, чтобы отнестись к островитянам со всей серьезностью. Традиционно крепкие коллективы представляют Швейцарию (HC Rotweiss Wettingen), Чехию (SK Slavia Prague), Республику Беларусь (HC Minsk). В качестве «темной лошадки» в Электросталь приедет итальянский представитель в европейском клубном турнире — клуб ASD SH Paolo Bonomi (группа А).

Хозяева поля, расположенного по адресу: улица Красная, 36, — хоккеисты клуба «Динамо-Электросталь» — входят в структуру хоккейного центра Московской области. Динамовцы — восьмой участник Кубка чемпионов Трофи. Напряженный игровой график — команда уже сыграла 8 матчей в чемпионате России в суперлиге, — по мнению главного тренера команды Игоря Шишкова, способствует поддержанию хорошей формы и тонуса. Степень готовности коллектива к международным стартам наставник оценил как высокую.

Нет сомнений, что все игры турнира пройдут при аншлаге и мощной поддержке болельщиков. Где, где — а в Электростали толк в хоккее на траве знают. Трансляции всех матчей можно будет увидеть на порталах Европейской федерации хоккея на траве, Ассоциации хоккея на траве Московской области, компании ВСПОРТЕ. РУ.