Битва на сине-салатовом ковре
Через неделю на
Polytan-Арене в Электростали будет разыгран Кубок европейских чемпионов Трофи.
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Турнир Кубок чемпионов Трофи (EuroHockey Club Trophy), который со 2 по 5 июня пройдет в подмосковной Электростали, — второй по значимости в иерархии клубных европейских соревнований. Второй, а значит, престижный, гарантирующий победителям (за 1-е и 2-е место) целых 12 рейтинговых очков. В честной, спортивной борьбе Электросталь сумела обойти не менее достойных кандидатов принять у себя этот турнир — шотландцев, австрийцев и белорусов. Теперь настал черед наших хоккеистов побеждать, но уже на спортивной площадке, о которой тоже стоит сказать особо.
Poligras Platinum CoolPlus — именно так точно и полно называется игровое покрытие компании Polytan, на которое выйдут спортсмены из 7 стран, приехавшие на турнир. Предыдущий ковер, верой и правдой прослуживший более 15 лет, был демонтирован, а на его место положен абсолютный аналог поля, на котором лучшие хоккейные державы мира играли в олимпийском Рио. Даже цветовая гамма ковра полностью совпадает с олимпийским образцом… Говоря об организационных усилиях, скажем лишь, что проведение этого спортивного форума в Электростали — плод совместного труда руководства города, клуба, а также давних и надежных партнеров подмосковных хоккеистов — компаний Polytan и Raven Russia. Частная компания Raven Russia Limited — ключевой партнер Кубка чемпионов Трофи.
На
Хозяева поля, расположенного по адресу: улица Красная, 36, — хоккеисты клуба «Динамо-Электросталь» — входят в структуру хоккейного центра Московской области. Динамовцы — восьмой участник Кубка чемпионов Трофи. Напряженный игровой график — команда уже сыграла 8 матчей в чемпионате России в суперлиге, — по мнению главного тренера команды Игоря Шишкова, способствует поддержанию хорошей формы и тонуса. Степень готовности коллектива к международным стартам наставник оценил как высокую.
Нет сомнений, что все игры турнира пройдут при аншлаге и мощной поддержке болельщиков. Где, где — а в Электростали толк в хоккее на траве знают. Трансляции всех матчей можно будет увидеть на порталах Европейской федерации хоккея на траве, Ассоциации хоккея на траве Московской области, компании ВСПОРТЕ. РУ.
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