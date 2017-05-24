До встречи в Электростали!
2−5 июня в Электростали пройдет EuroHockey Club Champions Trophy, который представляет компания Raven Russia LTD.
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Вчера в издательском доме «Советский спорт» прошла
В начале июня в Подмосковье приедут восемь команд из России, Шотландии, Австрии, Италии, Чехии, Белоруссии и Швейцарии. Нашу страну представит
«Мы будем стараться, — добавляет еще один участник
В предварительной заявке электростальцев — 28 игроков. К началу турнира их останется 18. Тренеры сделают выбор, исходя из последних тренировок и матчей.
Это — первый турнир подобного уровня, который проводится в России. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение «Трофи»
Также внесли свой вклад в организацию турнира компания «Очаково» и телерадиокомпания «Страна FM».
— Трудно ли находить спонсоров в эпоху кризиса? — спросили Игоря Шишкова.
— Все напрямую зависит от популярности вида спорта. Вот в этом вы, журналисты, можете нам помочь.
Кстати, Кубок Трофи может серьезно поднять рейтинг России в Европейской федерации хоккея на траве. Осенью в Евролиге, главном клубном турнире Старого света, нашу страну точно будет представлять чемпион России «Динамо-Казань». К ним может присоединиться «Динамо-Электросталь». Но для этого нужно, как минимум, выйти в финал домашнего турнира. А еще лучше выиграть.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Билеты на трибуны
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА.
Группа А.
Гроув Мензишилл (Шотландия).
ХК Вена (Австрия).
Арминен (Австрия).
Паоло Бономи (Италия).
Группа В.
Славия (Чехия).
ХК Минск (Белоруссия).
Ротвайс (Швейцария).
2 июня (пятница).
11.00 Гроув Мензишилл — ХК Вена.
13.15 Арминен — Паоло Бономи.
15.30 Славия — ХК Минск.
17.45
3 июня (суббота).
10.00 Паоло Бономи — ХК Вена.
12.15 Гроув Мензишилл — Арминен.
14.30 Ротвайс — ХК Минск.
16.45 Славия —
4 июня (воскресенье).
10.00 Паоло Бономи — Гроув Мензишилл.
12.15 Арминен — ХК Вена.
14.30 Ротвайс — Славия.
16.45
5 июня (понедельник).
9.00 Матч за 7-е место.
11.15 Матч за 5-е место.
13.30 Матч за 3-е место.
15.45 ФИНАЛ.
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