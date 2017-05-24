До встречи в Электростали!

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Вчера в издательском доме «Советский спорт» прошла пресс-конференция, посвященная второму по значимости европейскому клубному турниру.

В начале июня в Подмосковье приедут восемь команд из России, Шотландии, Австрии, Италии, Чехии, Белоруссии и Швейцарии. Нашу страну представит вице-чемпион России «Динамо-Электросталь». По словам главного тренера нашей команды Игоря Шишкова, всем командам придется тяжело: «Мы 26—27 мая играем матчи чемпионата страны в Екатеринбурге, а на турнире придется провести четыре матча за четыре дня! Это очень серьезная нагрузка на игроков».

«Мы будем стараться, — добавляет еще один участник пресс-конференции Ярослав Логинов. Среди своих главных побед он называет золото Всемирной Унверсиады-2013 в Казани и первое место на Кубке Трофи-2010 в Кардиффе. — Дома выступать сложнее, чем за границей, ведь на трибуны придут близкие, знакомые, мальчишки и девчонки, которые занимаются хоккеем на траве».

В предварительной заявке электростальцев — 28 игроков. К началу турнира их останется 18. Тренеры сделают выбор, исходя из последних тренировок и матчей.

Это — первый турнир подобного уровня, который проводится в России. На него всерьез претендовали Австрия, Шотландия и Белоруссия. Электросталь получила право на проведение «Трофи» во-многом благодаря немецкому концерну Polytan, который укладывает самое современное поле на стадионе этого подмосковного города. Работы близки к завершению, и в конце мая планируются первые тренировки.

Также внесли свой вклад в организацию турнира компания «Очаково» и телерадиокомпания «Страна FM».

— Трудно ли находить спонсоров в эпоху кризиса? — спросили Игоря Шишкова.

— Все напрямую зависит от популярности вида спорта. Вот в этом вы, журналисты, можете нам помочь.

Кстати, Кубок Трофи может серьезно поднять рейтинг России в Европейской федерации хоккея на траве. Осенью в Евролиге, главном клубном турнире Старого света, нашу страну точно будет представлять чемпион России «Динамо-Казань». К ним может присоединиться «Динамо-Электросталь». Но для этого нужно, как минимум, выйти в финал домашнего турнира. А еще лучше выиграть.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Билеты на трибуны Polytan-арены СОК «Электросталь», которые вмещают 2500 зрителей, будут стоить всего 100 рублей. Их можно купит в касее стадиона. Организаторы обещают для зрителей обширную культурную программу с конкурсами и призами.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА.

Группа А.

Гроув Мензишилл (Шотландия).

ХК Вена (Австрия).

Арминен (Австрия).

Паоло Бономи (Италия).

Группа В.

Славия (Чехия).

ХК Минск (Белоруссия).

Динамо-Электросталь (Россия).

Ротвайс (Швейцария).

2 июня (пятница).

11.00 Гроув Мензишилл — ХК Вена.

13.15 Арминен — Паоло Бономи.

15.30 Славия — ХК Минск.

17.45 Динамо-Электросталь — Ротвайс.

3 июня (суббота).

10.00 Паоло Бономи — ХК Вена.

12.15 Гроув Мензишилл — Арминен.

14.30 Ротвайс — ХК Минск.

16.45 Славия — Динамо-Электросталь.

4 июня (воскресенье).

10.00 Паоло Бономи — Гроув Мензишилл.

12.15 Арминен — ХК Вена.

14.30 Ротвайс — Славия.

16.45 Динамо-Электросталь — ХК Минск.

5 июня (понедельник).

9.00 Матч за 7-е место.

11.15 Матч за 5-е место.

13.30 Матч за 3-е место.

15.45 ФИНАЛ.