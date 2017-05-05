Вице-президента ФХТР обвиняют в унижении своего сотрудника на международном турнире

В один из дней вице-президент Федерации хоккея на траве России Владимир Конкин позволил себе оскорбительные и угрожающие высказывания с использованием ненормативной лексики в адрес начальника команды Андрея Москвина. В частности, Москвин был охарактеризован как «гнида», «мразь», также было озвучено намерение «разбить лицо». Кроме этого, вице-президент пригрозил Москвину отстранением от работы со сборной и что эта поездка станет для него последней.

«…причиной агрессии послужило неприглашение мной В. А. Конкина и М. Л. Букатина (одного из тренеров сборной) на пляж с другими членами тренерского штаба… Несмотря на смехотворность и ничтожность причины, со своей стороны могу сказать, что инициатива посетить пляж исходила от австралийских тренеров Скотта Бейкера и Питера Келли, и я в этом процессе никакого участям не принимал», — говорится в докладной записке Москвина на имя президента Федерации хоккея на траве России Николая Александрова.

Свидетелями произошедшего конфликта стали массажист команды Юрий Кулиш и иностранные тренеры. По прибытии домой игроками мужской сборной по хоккею на траве в защиту начальника команды было составлено обращение на имя президента ФХТР Николая Александрова, под которым подписались 15 человек.