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20 апреля 2017, 18:32 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Брестский «Строитель» после первого тура идет вторым в Кубке Содружества по хоккею на траве

20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня завершился первый этап Кубка Содружества — 2017 по хоккею на траве, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер брестского «Строителя» Виктор Стасюк.

Турнир проходит в два этапа. Первый тур проходил с 18 по 20 апреля. После трех игровых дней лидерство с восемью очками захватили хоккеисты российского Динамо-Электросталь. Увеличить
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Турнир проходит в два этапа. Первый тур проходил с 18 по 20 апреля. После трех игровых дней лидерство с восемью очками захватили хоккеисты российского «Динамо-Электросталь». Они победили во всех матчах. На второй позиции разместился брестский «Строитель», который набрал шесть очков. Брестчане со счетом 3:6 проиграли российской дружине, одержали верх над украинской «ОКС-ШВСМ» (4:2) и ХК «Минск» (1:0). Минчане идут третьими, замыкает таблицу команда из Винницы.

Соперники играют по системе «каждый с каждым». За победу начисляется три очка, выигрыш по буллитам оценивается в два балла, за поражение по буллитам полагается одно очко.

Заключительный этап пройдет в Минске, предварительно, с 5 по 7 мая. В столице Беларуси определится обладатель Кубка Содружества по хоккею на траве.

В нынешнем году соревнования проводятся в восьмой раз. Впервые Кубок Содружества был разыгран в 2010 году. Тогда его завоевали игроки «Строителя». В последние четыре года в турнире безоговорочно доминирует «Динамо-Электросталь».

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14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 18 апреля стартует первый этап Кубка Содружества-2017 по хоккею на траве среди мужских команд, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер брестского хоккейного клуба «Строитель» Виктор Стасюк.
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