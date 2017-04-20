Брестский «Строитель» после первого тура идет вторым в Кубке Содружества по хоккею на траве

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Турнир проходит в два этапа. Первый тур проходил с 18 по 20 апреля. После трех игровых дней лидерство с восемью очками захватили хоккеисты российского «Динамо-Электросталь». Они победили во всех матчах. На второй позиции разместился брестский «Строитель», который набрал шесть очков. Брестчане со счетом 3:6 проиграли российской дружине, одержали верх над украинской «ОКС-ШВСМ» (4:2) и ХК «Минск» (1:0). Минчане идут третьими, замыкает таблицу команда из Винницы.

Соперники играют по системе «каждый с каждым». За победу начисляется три очка, выигрыш по буллитам оценивается в два балла, за поражение по буллитам полагается одно очко.

Заключительный этап пройдет в Минске, предварительно, с 5 по 7 мая. В столице Беларуси определится обладатель Кубка Содружества по хоккею на траве.

В нынешнем году соревнования проводятся в восьмой раз. Впервые Кубок Содружества был разыгран в 2010 году. Тогда его завоевали игроки «Строителя». В последние четыре года в турнире безоговорочно доминирует «Динамо-Электросталь».