Брест и Минск примут Кубок Содружества по хоккею на траве
14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 18 апреля стартует первый этап Кубка Содружества-2017 по хоккею на траве среди мужских команд, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер брестского хоккейного клуба «Строитель» Виктор Стасюк.
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Кубок разыграют команды из Беларуси, Украины и России. Так, за победу поборются брестский «Строитель», хоккейный клуб «Минск», «Динамо-Электросталь» и винницкая «ОКС-ШВСМ». Международный турнир пройдет в два этапа. Участники состязаний сыграют между собой по схеме «каждый с каждым». Дружина, которая наберет наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка Содружества.
Первый тур с 18 по 20 апреля примет Брест. Поединки пройдут на домашней одноименной арене брестских хоккеистов — стадионе «Строитель». Спустя три недели команды снова соберутся вместе, на этот раз в столице Беларуси. Игры, предварительно, состоятся
Помимо этого, в нынешнем году белорусские клубы представят страну на престижных европейских турнирах. Так, ХК «Минск» поборется за медали в Кубке чемпионов по хоккею на траве в дивизионе «Трофи», который пройдет в июне в российской Электростали. В эти же сроки «Строитель» отправится в Винницу, где выступит в соревнованиях рангом пониже — Кубке европейских чемпионов (Челендж 1). Брестчане определены в одну группу с клубами из Уэльса, Хорватии и Чехии.
Параллельно «Строитель» и «Минск» сосредоточатся на чемпионате Беларуси. На старте второго круга эти клубы делят между собой
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