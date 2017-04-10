Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Уругвай и стала третьей во 2-м раунде Мировой лиги

Обе команды уже встречались в ходе турнира. В группе А южноамериканки были сильнее 3:2. В прошедшей игре в Ванкувере подопечные Хермана Круиса открыли счет на 4-й минуте. Автором гола стала Анастасия Сыроежко. Во втором периоде нападающая Светлана Богушевич отправила в ворота соперников второй мяч. Преимущество в счете увеличила капитан белорусок — Рита Батура, дважды забив со штрафного-углового (в третьем и четвертом периодах). У соперниц голевым дублем отличилась Милагрос Алгорта, отправив мячи в ворота белорусок на 15-й и 42-й минутах.

Основное время финального матча второго раунда Мировой лиги в Ванкувере между сборными Чили и Индии завершилось вничью — 1:1. В серии буллитов хоккеистки Индии оказались сильнее — 2:1.

Лучшим игроком турнира, по версии организаторов Мировой лиги, признана капитан белорусской команды Рита Батура.

Женская сборная Беларуси, заняв третье место в Ванкувере, не сумела пробиться в полуфинальный этап Мировой лиги и продолжит подготовку к чемпионату Европы, который состоится в августе текущего года в Кардиффе.