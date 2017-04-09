Женская сборная Беларуси по хоккею на траве не пробилась в финал второго раунда Мировой лиги

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Матч в Ванкувере проходил при сильном ливне. В первой половине игры белоруски пропустили дважды, после отдыха хоккеисткам Индии удалось разыграть комбинацию в радиусе ворот белорусок — 3:0. Окончательный счет был установлен за две минуты до завершения матча. Соперницы белорусок удачно реализовали пенальти — 4:0. Подопечные Хермана Круиса потерпели второе поражение от Индии, занимающей 12 место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве. Ранее белоруски проиграли на старте соревнований 2 апреля — 0:1.

В другом полуфинале команда Чили была сильнее Уругвая 2:1 и сыграет в решающем матче за первое место с Индией. Уругвай и Беларусь разыграют бронзовые награды турнира. Эти команды встречались на групповой стадии турнира в Ванкувере, в первой встрече были сильнее южноамериканки — 3:2.