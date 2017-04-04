Команды из трех стран сразятся за Кубок по хоккею на траве в Барановичах

В нынешнем году в соревнованиях на призы Барановичского горисполкома примут участие восемь команд из Беларуси, России и Литвы. Они разделены на две подгруппы. Так, в квартете А сразятся хозяйки площадки — хоккеистки «Текстильщик-БарГУ», а также смолевичская «Виктория», «Динамо-ГАП» из Казани и «Динамо» из Электростали. В группу Б определены ХК «Минск», сборная Литвы, барнаульский «Коммунальщик» и чемпионы России — ЦСП «Крылатское» (Москва).

В полуфинал выйдут по две сильнейшие дружины. Занявшие первые места команды сыграют с соперниками, которые финишируют вторыми в противоположной группе. Победители этих пар встретятся 16 апреля в финале, где определят обладателя Кубка «Содружество». Все матчи пройдут на стадионе «Дубово-спорт». Вход на трибуны свободный.

«Наш турнир проходит в удобное время: перед стартом национальных чемпионатов. Команды ежегодно с удовольствием участвуют, представительство большое. В этом году к Кубку впервые присоединился “Коммунальщик” из Барнаула», — сказал Георгий Бельский.

По итогам соревнований будут определены лучшие вратарь, защитник, полузащитник, нападающий, бомбардир и лучший игрок. Также тренеры команд проголосуют за мисс турнира.

Организаторами международного Кубка «Содружество» являются Барановичский горисполком, ХК «Текстильщик-БарГУ» при поддержке Федерации хоккея на траве Беларуси.