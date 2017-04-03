Белорусские хоккеистки уступили сборной Индии в первом матче Мировой лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Соперницы белорусок по группе А смогли открыть счет на 26-й минуте игры. Точным броском у сборной Индии отличилась Вандана Катария. Следующий матч в группе В подопечные голландского специалиста Хермана Круиса проведут 4 апреля со сборной Уругвая. При подготовке к Мировой лиге белоруски в феврале проводили тренировочной сбор в Индии, поэтому были знакомы с возможностями этой команды. По прибытию в Канаду состоялись два товарищеских матча и с Уругваем, в которых белоруски были сильнее оба раза — 2:1.

Матчи второго раунда Мировой лиги среди женских команд проходят в Ванкувере в группах А и В с 1 по 9 апреля. В группе В сильнейших определяют Канада, Чили, Мексика и Тринидад и Тобаго. Победители групп выйдут в полуфинал (матчи состоятся 8 апреля), а команды, занявшие 2-е и 3-е места, сыграют в ¼ финала (6 апреля) за право выхода в четверку сильнейших. Финал и матч за 3-е место состоятся 9 апреля.