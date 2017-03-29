Россия вышла в четвертьфинал Мировой лиги по хоккею на траве

Российская команда одержала две победы (над Швейцарией — 4:1 и Тринидадом и Тобаго — 3:1) при одном поражении (от Японии — 1:3).

По голу в ворота Японии и Швейцарии забили представители «Динамо-Строителя» из Екатеринбурга Александр Скиперский и Семен Матковский.

Таким образом, сборная России набрала шесть очков и завершила групповой этап на втором месте в группе B.

Теперь в четвертьфинале Мировой лиги соперником России станет сборная Чили, которая заняла третье место в группе A.

Матч пройдет в ночь на 31 марта. Начало — 0:30 (мск).