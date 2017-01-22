Женская сборная Беларуси (U-21) по индорхоккею стала серебряным призером ЧЕ

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В финале белорусские хоккеисты встретились с соперницами из Чехии и уступили 1:2 (основное время игры завершилось со счетом — 1:1) в серии штрафных бросков. Счет на девятой минуте первого периода открыла Евгения Филиппович. Подопечные Любови Цимончик воспользовались ошибкой защиты оппонентов. После отдыха хоккеисткам Чехии, благодаря усилиям Натали Новаковой удалось сравнять счет — 1:1. Основное время встречи завершилось вничью. В серии штрафных бросков точнее была команда Чехии, которая впервые за 20 лет выиграла золотые награды.

В предварительном этапе белорусские девушки обыграли соперниц из Польши (3:0) и Австрии (6:1). Вничью закончилась игра с командой из Швейцарии (2:2). В полуфинале белоруски играли с россиянками, где выиграли со счетом 11:2.

Третье место на турнире в Вене заняла сборная России, которая также в серии послематчевых штрафных бросков была сильнее Швейцарии — 2:1.

Неделей ранее мужская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею до 21 года заняла на чемпионате Европы четвертое место.