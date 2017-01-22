Молодежная женская сборная Беларуси вышла в финал ЧЕ по хоккею на траве
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежная женская сборная вышла в финал чемпионата Европы по индорхоккею, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.
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Хоккеистки будут бороться за золотые медали первенства среди команд, где возраст участников не превышает 21 года.
Турнир проходит с 20 по 22 января в столице Австрии Вене. В предварительном этапе белорусские девушки обыграли соперниц из Польши (3:0) и Австрии (6:1). Вничью закончилась игра с командой из Швейцарии (2:2).
В полуфинале белоруски играли с россиянками, где выиграли со счетом 11:2. В параллельной игре чешская команда одолела Швейцарию — 3:0. В финале сборная Беларуси поборется за золотые медали турнира со сборной Чехии.
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