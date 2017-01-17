Юниорская сборная России завоевала бронзу на первенстве Европы по индорхоккею
КАЗАНЬ, 17 янв —
Р-Спорт. Юниорская сборная России по индорхоккею стала третьей на первенстве Европы, которое проходило в Португалии.
Команда Юрия Волкова в матче за бронзу обыграла сборную Белоруссии со счетом 7:1. Игрок российской команды Сергей Лепешкин, представляющий клуб «Динамо» (Электросталь), стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком всего турнира.
Золото завоевала сборная Польши, которая в финале выиграла у австрийцев со счетом 5:4.
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