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17 января 2017, 13:28 | Хоккей: Хоккей на траве | Р-Спорт

Юниорская сборная России завоевала бронзу на первенстве Европы по индорхоккею

КАЗАНЬ, 17 янв — Р-Спорт. Юниорская сборная России по индорхоккею стала третьей на первенстве Европы, которое проходило в Португалии.

Команда Юрия Волкова в матче за бронзу обыграла сборную Белоруссии со счетом 7:1. Игрок российской команды Сергей Лепешкин, представляющий клуб «Динамо» (Электросталь), стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком всего турнира.

Золото завоевала сборная Польши, которая в финале выиграла у австрийцев со счетом 5:4.
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