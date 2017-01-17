Юниорская сборная России завоевала бронзу на первенстве Европы по индорхоккею

Команда Юрия Волкова в матче за бронзу обыграла сборную Белоруссии со счетом 7:1. Игрок российской команды Сергей Лепешкин, представляющий клуб «Динамо» (Электросталь), стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком всего турнира.

Золото завоевала сборная Польши, которая в финале выиграла у австрийцев со счетом 5:4.