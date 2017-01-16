Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-field/28437001/
16 января 2017, 8:41 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Мужская сборная Беларуси (U-21) заняла четвертое место на ЧЕ по индорхоккею

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси (U-21) заняли четвертое место на завершившемся в Лиссабоне чемпионате Европы по индорхоккею, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>16 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Мужская сборная <span class=error>Беларуси</span> (U-21) заняли четвертое место на завершившемся в Лиссабоне чемпионате Европы по индорхоккею сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче за 3-е место турнира белорусы уступили соперникам из России — 1:7. Борьба в прошедшей игре за бронзовые награды наблюдалась лишь в самом начале. На гол соперников белорусы ответили точным броском Артема Скорба — 1:1. Далее в ходе встречи белорусы пропустили еще шесть мячей — 1:7.

На чемпионате Европы по индорхоккею белорусская команда на предварительной стадии в группе А провела матчи с Хорватией (6:6), Австрией (5:4), Швейцарией (2:3) и заняла второе место. В полуфинале подопечные тренера Павла Габриневского уступили команде Польши — 0:4.

В финале континентального форума в Португалии польские хоккеисты обыграли австрийцев — 5:4.

Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею выступит на чемпионате Европы с 20 по 22 января. В группе В хоккеисткам предстоит провести матчи с Австрией, Польшей и Швейцарией.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея на траве

Мужская сборная Беларуси (U-21) поборется за бронзовые награды чемпионата Европы по индорхоккею

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси (U-21) поборется за бронзовые награды чемпионата Европы по индорхоккею, который проходит в Лиссабоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 для всех знаков зодиака

В Гомеле украли урну с пожертвованиями для больного ребенка