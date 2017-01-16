Мужская сборная Беларуси (U-21) заняла четвертое место на ЧЕ по индорхоккею

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В матче за 3-е место турнира белорусы уступили соперникам из России — 1:7. Борьба в прошедшей игре за бронзовые награды наблюдалась лишь в самом начале. На гол соперников белорусы ответили точным броском Артема Скорба — 1:1. Далее в ходе встречи белорусы пропустили еще шесть мячей — 1:7.

На чемпионате Европы по индорхоккею белорусская команда на предварительной стадии в группе А провела матчи с Хорватией (6:6), Австрией (5:4), Швейцарией (2:3) и заняла второе место. В полуфинале подопечные тренера Павла Габриневского уступили команде Польши — 0:4.

В финале континентального форума в Португалии польские хоккеисты обыграли австрийцев — 5:4.

Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею выступит на чемпионате Европы с 20 по 22 января. В группе В хоккеисткам предстоит провести матчи с Австрией, Польшей и Швейцарией.