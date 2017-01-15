Мужская сборная Беларуси (U-21) поборется за бронзовые награды чемпионата Европы по индорхоккею

На предварительной стадии турнира в группе А белорусы провели три встречи: с Хорватией (6:6), Австрией (5:4) и Швейцарией (2:3). В итоге они заняли второе место в квартете и, согласно регламенту соревнований, поборются за бронзовые награды чемпионата. Соперниками белорусской команды станут хоккеисты России. Начало матча в 16.00. В финале чемпионата Европы до 21 года в Лиссабоне сыграют Австрия и Польша.

Женская молодежная сборная Беларуси по индорхоккею выступит на континентальном форуме с 20 по 22 января. В группе В хоккеисткам предстоит провести матчи с Австрией, Польшей и Швейцарией.