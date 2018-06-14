Известный голкипер Коваль вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси U20

Напомним, ранее экс-хоккеист заявлял о желании стать политиком.



Напомним, Коваль завершил карьеру в 2016 году. Он успел поиграть за такие клубы как минское «Динамо», мытищинский «Атлант», нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев», несколько раз выступал за Беларусь на чемпионатах мира.