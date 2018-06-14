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14:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Известный голкипер Коваль вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси U20

Известный белорусский голкипер Виталий Коваль станет тренером по вратарям молодёжной сборной Беларуси до 20 лет, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Республики Беларусь.

Напомним, ранее экс-хоккеист заявлял о желании стать политиком.

Напомним, Коваль завершил карьеру в 2016 году. Он успел поиграть за такие клубы как минское «Динамо», мытищинский «Атлант», нижегородское «Торпедо» и уфимский «Салават Юлаев», несколько раз выступал за Беларусь на чемпионатах мира.

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