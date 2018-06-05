Президент Федерации хоккея объявил имя нового главного тренера сборной Казахстана

О назначении Скабелки «Барыс» объявил сегодня, 5 июня. Его контракт рассчитан на два года. Сейчас специалист занимается формированием своего штаба.

С января текущего года исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана был Галым Мамбеталиев. Под его руководством команда стала лишь третьей на чемпионате мира в первом дивизионе и не смогла вернуться в элиту.

«Само собой, сборной Казахстана нужно будет вернуться в элиту, раз мы будем проводить у себя дома чемпионат мира в нашем дивизионе. Поэтому задача (у Скабелки), конечно, выиграть этот турнир», — сказал Мамин.