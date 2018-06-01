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15:19 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: Баланс молодых и опытных хоккеистов в составе сборной РФ на Евротуре сохранится

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тренерский штаб сборной России по хоккею будет соблюдать баланс опытных и молодых игроков в составе команды на каждом этапе Евротура, чтобы проверять молодежь и иметь костяк в команде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер россиян Илья Воробьев.

Источник: РИА "Новости"

Этапы Евротура, в которых участвуют сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии, в каждом сезоне проходят с ноября по апрель перед чемпионатом мира. Каждая из команд является хозяином своего этапа. Действующим победителем последнего Евротура стала команда Финляндии, россияне заняли третье место.

«Мы будем сохранять баланс в составе, ведь нам надо посмотреть молодых ребят, на что они способны, и нужно иметь определенный костяк. Непосредственно перед каждым турниром будет приниматься решение, кого мы везем — в этом идея, — сказал Воробьев. — Конечно, планируется, что на Кубке Первого канала (российский этап Евротура. — прим. ТАСС) состав будет посильнее, но будем смотреть, сколько там будет молодежи и ребят, которые ранее не выступали. Очень много зависит от травм и от того, как ребята себя покажут в первой части чемпионата Континентальной хоккейной лиги».

В составе тренерского штаба, который работал и на чемпионате мира в Дании, продолжит работу шведский тренер-методист Ларс Юханссон.

«У Юханссона есть опыт работы в Европе и хороший контакт с Национальной хоккейной лигой, поэтому он говорит грамотные идеи и вещи. Надо понимать, что нужно учиться у лучших — шведы хорошо играют последние два чемпионата мира, поэтому что-то они делают правильно. В свое время шведы, чехи и финны брали что-то у советского хоккея, поэтому не надо из себя кого-то воображать и нужно брать что-то новое у других. Это не зазорно, ведь главное, чтобы это приносило пользу», — отметил он.

Действующими чемпионами мира являются шведы, выигравшие этот титул второй год подряд.

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