Хоккеистки гродненского «Ритма» завоевали бронзу в Кубке Европы

В турнире, который проходил в Дублине, белорусская команда в матче за бронзовые медали встретилась с российским клубом «Крылатское».

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Встреча получилась результативной, на двоих оба коллектива забросили девять мячей, но победа осталась за «Ритмом» — 5:4. Авторами голов в составе гродненчанок стали Наталья Мазырко, Юлия Курганская, Светлана Богушевич, Ольга Шинтарь и Надежда Силицкая. Первое место во втором по силе дивизионе еврокубков занял британский «Холкомб».

В соревнованиях среди мужчин в дивизионе «Трофи» хоккеисты «Минска» также стали обладателями бронзовых наград. В Вене подопечные Сергея Дроздова во встрече за третье место были сильнее швейцарского «Ротвайсс Веттинген» — 5:2. Голевым дублем у белорусов отличился Иван Лях, точные броски в свой актив записали Евгений Михейчик, Александр Гончаров и Павел Сидоров.