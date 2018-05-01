СМИ: Яромир Ягр может перейти в немецкий хоккейный клуб «Айсберен»

Источник: AP 2018

В настоящее время 46-летний форвард выступает за чешский «Кладно», владельцем которого он является. Нападающий перешел в «Кладно» в январе текущего года.

Ягр начинал сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Калгари», из-за травмы он пропустил 27 матчей текущего сезона. Всего в 22 играх он записал на свой счет 1 шайбу и 6 передач. Отмечается, что немецкий клуб пытался подписать контракт с Ягром и после завершения его карьеры в НХЛ, однако тогда хоккеист выбрал «Кладно».

Чешский форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров (1921 очко) в истории НХЛ и третье — по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе «Питтсбурга» Ягр становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В НХЛ он также выступал за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью- Джерси» и «Флориду».