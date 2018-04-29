Бывший нападающий «Барыса» Линден Вей стал чемпионом Швейцарии

Чемпионство «Цюрих» оформил на гостевой площадке. Победа в седьмом матче со счетом 0:2 помогла клубу выиграть и серию — 4:3. Для «львов» это — девятый чемпионский титул в истории, но первый — с 2014 года.

Вместе с «Цюрихом» чемпионом Швейцарии стал канадский нападающий Линден Вей. Он перешел в клуб в феврале из казахстанского «Барыса». В регулярном чемпионате Вей набрал шесть (2+4) очка в 10 матчах, а в пяти играх плей-офф на его счету два (0+2) балла.

В прошедшем сезоне Вей набрал 52 (17+35) очка в 50 матчах КХЛ. Он стал пятым в списке лучших бомбардиров и вошел в тройку лучших ассистентов лиги. До «Барыса» Вей играл только в Северной Америке — на его счету 138 матчей в НХЛ, где он выступал за «Калгари», «Ванкувер» и «Лос-Анджелес».

В феврале Вей вместе со сборной Канады выиграл «бронзу» Олимпиады-2018. Летом нападающий намерен вернуться в КХЛ, где интерес к нему проявляют ЦСКА, «Авангард», «Сибирь» и ряд других клубов.