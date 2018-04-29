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21:49 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший нападающий «Барыса» Линден Вей стал чемпионом Швейцарии

Новым чемпионом Швейцарии стал «Цюрих», передает корреспондент Vesti.kz. В финальной серии до четырех побед клуб победил «Лугано».

Чемпионство «Цюрих» оформил на гостевой площадке. Победа в седьмом матче со счетом 0:2 помогла клубу выиграть и серию — 4:3. Для «львов» это — девятый чемпионский титул в истории, но первый — с 2014 года.

Вместе с «Цюрихом» чемпионом Швейцарии стал канадский нападающий Линден Вей. Он перешел в клуб в феврале из казахстанского «Барыса». В регулярном чемпионате Вей набрал шесть (2+4) очка в 10 матчах, а в пяти играх плей-офф на его счету два (0+2) балла.

В прошедшем сезоне Вей набрал 52 (17+35) очка в 50 матчах КХЛ. Он стал пятым в списке лучших бомбардиров и вошел в тройку лучших ассистентов лиги. До «Барыса» Вей играл только в Северной Америке — на его счету 138 матчей в НХЛ, где он выступал за «Калгари», «Ванкувер» и «Лос-Анджелес».

В феврале Вей вместе со сборной Канады выиграл «бронзу» Олимпиады-2018. Летом нападающий намерен вернуться в КХЛ, где интерес к нему проявляют ЦСКА, «Авангард», «Сибирь» и ряд других клубов.

Добавим, что в чемпионате Швейцарии завершал сезон и другой экс-нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин. В четырех матчах «регулярки» канадец забросил одну шайбу и отметился тремя ассистами, а его «Лозанна» не попала в плей-офф. За «Барыс» в прошедшем сезоне Фрэттин провел 42 игры и набрал 29 (11+18) очков.

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