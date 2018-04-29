Сборная Финляндии стала победителем Шведских хоккейных игр

В составе победителей шайбы забросили Юусо Риикола (42-я минута), Вели-Матти Савинайнен (44) и Себастьян Ахо (60), у проигравших отличился Оливер Экман-Ларссон (30).
Финны стали победителями Шведских хоккейных игр, набрав восемь очков, шведы стали вторым (6), россияне — третьими (4), чехи — четвертыми (0).
По итогам четырех этапов сборная Финляндии в общей турнирной таблице Евротура заняла первое место, набрав 27 очков. Вторыми стали чехи (20), российская команда одержала одну победу в шести последних матчах Евротура и расположилась на третьей строчке (19), шведы с 18 очками заняли последнее место.