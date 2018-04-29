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19:58 (мск), источник: ТАСС

Сборная Финляндии стала победителем Шведских хоккейных игр

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. /ТАСС/. Команда Финляндии со счетом 3:1 одержала победу над сборной Швеции в заключительном матче последнего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла на арене «Ховет» в Стокгольме.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Юусо Риикола (42-я минута), Вели-Матти Савинайнен (44) и Себастьян Ахо (60), у проигравших отличился Оливер Экман-Ларссон (30).

Финны стали победителями Шведских хоккейных игр, набрав восемь очков, шведы стали вторым (6), россияне — третьими (4), чехи — четвертыми (0).

По итогам четырех этапов сборная Финляндии в общей турнирной таблице Евротура заняла первое место, набрав 27 очков. Вторыми стали чехи (20), российская команда одержала одну победу в шести последних матчах Евротура и расположилась на третьей строчке (19), шведы с 18 очками заняли последнее место.

Швеция 1:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Финляндия
29.04.2018, 16:30 основной раунд: Шведские игры
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