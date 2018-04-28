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22:31 (мск), источник: ТАСС

Воробьев: Ряд хоккеистов, не игравших в матче Евротура со шведами, выйдут на лед с чехами

СТОКГОЛЬМ, 28 апреля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России даст возможность сыграть с чехами хоккеистам, которые не были в заявке на матч Евротура со шведами. Об этом журналистам сообщил и. о. главного тренера национальной команды Илья Воробьев.

Источник: ИТАР-ТАСС

В субботу российские хоккеисты уступили во втором матче Шведских хоккейных игр хозяевам турнира со счетом 1:3. Заключительную встречу Евротура россияне проведут в воскресенье против чехов.

«Завтра мы поменяем звенья по одной простой причине, ребята у нас выжаты после финала Кубка Гагарина. Вы видели, что шведы были быстрее даже физически. Это проблема, но мы стараемся ее решить, — сказал Воробьев. — Большая часть игроков, которая сегодня не выступала, будет в составе».

На игру со шведами не были заявлены нападающие Кирилл Капризов и Александр Барабанов, а также защитник Антон Белов.

Воробьев также сообщил, что форварды ЦСКА Иван Телегин и Валерий Ничушкин, первоначально вызванные для подготовки к чемпионату мира, травмированы. «Телегин и Ничушкин травмированы, как и еще хоккеистов 50 или больше. Поэтому чем богаты, как говорится, тем и рады, собираем тех, кто есть», — подчеркнул тренер.

Специалист отметил, что первые матчи предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Дании нельзя рассматривать в качестве подготовительных игр к решающей стадии турнира.

Россияне на старте мирового первенства — 2018 сыграют с командами Франции, Австрии и Белоруссии.

«У нас много таких не самых удачных совпадений, поэтому нельзя эти матчи [первые игры на ЧМ] рассматривать в дальнейшем как подготовку», — сказал Воробьев.

Во втором матче Шведских хоккейных игр с хозяевами турнира сыграл форвард «Чикаго» Артем Анисимов, который прибыл в команду в пятницу вечером.

«Я хотел получить от него информацию, учитывая, что у нас две игры, две тренировки, потом чемпионат мира. С Артемом мы вчера поговорили, он давно не играл. Он сам сказал, что, конечно, немного устал, но готов сыграть. К сожалению, у нас все так получается, что Евротур идет в качестве подготовки», — отметил Воробьев.

Матч со шведами был проиграл из-за лишних ошибок, считает тренер. «В этих трех голах не было чего-то такого сверхъестественного, — считает тренер. — На этом уровне класс игроков такой, что за половину ошибок они наказывают. Это я сказал ребятам, каждый день им говорю, что здесь все по-другому».

Швеция 3:1
(1:0, 2:0, 0:1)
Россия
28.04.2018, 16:30 основной раунд: Шведские игры Hovet
Главные тренеры
Рикард Гренборг и.о. Илья Воробьев
Вратари
Магнус Хелльберг Василий Кошечкин
1-й период
10:16 6334
17:31 Йон Норман (7527)
2-й период
20:42 9995
Евгений Дадонов 24:33
29:42 8623
33:02 Лоуренс Пилут (8623)
34:14 Якоб Нильссон
Богдан Киселевич 35:15
Никита Сошников 39:50
Никита Сошников 39:50
3-й период
Алексей Бывальцев (И. Каблуков) 53:37
55:14 7167
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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