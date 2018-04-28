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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нет никакого выхода»: сборная проиграла пятый матч подряд

Сборная России проиграла пятый матч подряд под руководством Ильи Воробьева — Швеции со счетом 1:3.

Источник: ФХР

АВТОГРАФЫ

Последний раз я был в Стокгольме в год, когда команда Зинэтулы Билялетдинова выиграла тут чемпионат мира. Тогда наша команда расположилась в гостинице при арене — она была довольно корявенькой. А напротив строили мощный футбольный стадион. В тот год все команды, кроме нас и латвийцев, решили жить в городе, а тренеру была важней близость ко льду.

Сейчас стадион готов, отель перестроили и превратили в респектабельное место. Но Антон Белов ждал бытовых неудобств. Он вышел из автобуса с подушкой.

— Мне нужна подушка, — прокомментировал он свой поступок.

Любители автографов ждали наших и в лобби. Причем шведы были довольно хитрыми. Чтобы не запоминать игроков, они давали им автографы с карточками и предлагали найти себя.

— Какой смысл расписываться, если они даже не знают, кто ты, — удивлялся Алексей Марченко.

Я его поддержал. Все это уже какой-то бизнес, а не любовь к хоккею.

ВЫЗОВ

За день до матча после тренировки к журналистам неожиданно вышел Илья Воробьев, хотя мы уже и отвыкли от такого. Коллег интересовали технические моменты, когда приедет Никита Зайцев, что с Артемием Панариным, но мне было интересно понять, как себя чувствует специалист.

— А какой у меня выход? — пожал плечами Воробьев. — Нет никакого выхода.

Но он ищет, старается — я настаиваю на том, что результаты игр на Евротуре никому не нужны, ведь тут мы просто смотрим игроков. Плохо получается — не беда. Важно правильно расставить приоритеты.

Хотя некоторые решения удивляют. Например, в срочном порядке вызвали Артема Анисимова, который давно уже в отпуске. Говорили, что форвард в Ярославле, но ведь это было не так.

Мы ждали его до позднего вечера в отеле, чтобы услышать.

— Сейчас говорить не буду, я добирался сюда 28 часов.

— Артем, нам не нужно, чтобы вы еще два часа говорили. Это не займет много времени. Мы тоже вас ждем с утра.

— Нет. Завтра, — отрезал хоккеист.

КОНСУЛЬТАНТ

И на следующий день он вышел на лед. Тоже довольно спорное решение, ведь игра Артема не давала ровным счетом никакой информации. То, что ему очень тяжело, было видно даже на разминке. Сил не было.

Пока мы ждали в отеле Анисимова, тренерский штаб сборной в полном составе проводил в лобби совещание. Как же, думаю, их много. Да еще какой-то наглый мужик лезет. Оказалось, что единственным человеком без нашей экипировки был Ларс Юханссон. Он не будет тренером команды, а всего лишь будет консультировать штаб. Не слишком ли много консультантов, спросите вы? И будете правы. Но тот, про кого вы подумали, никак не помогает.

ПОРАЖЕНИЕ

Тренеры российской команды снова основательно перетряхнули состав, так как из Москвы в спешном порядке прибыли Богдан Киселевич и Сергей Андронов. Кирилл Капризов не играет и, возможно, выйдет на лед в воскресенье, но пока ему очень тяжело. Различные болезни в плей-офф мешают ему набрать форму.

Удивило, что убрали Павла Бучневича из звена Владимира Ткачева и Станислава Галиева. Уж эту тройку можно было вести на чемпионат мира, но штаб решил иначе. Вместо игрока «Рейнджерс» к казанцам поставили игрока «Сент-Луиса» Никиту Сошникова, а в одной из пропущенных шайб как раз ошибся Галиев.

Мы вообще пока много ошибаемся. Нет свежести, нет задора. Я пытаюсь как-то исправить ситуацию, шучу с хоккеистами, но они переживают.

— Зато больше шести на Евротуре проиграть нельзя, — напоминаю Егору Яковлеву.

— Смешно, но вообще нам грустно, — вздыхает он. — Это уже по-настоящему начинает тревожить. Отсутствие побед — очень плохой знак.

— Так это же Евротур, — напоминаю. — Я забыл, как вы в Ярославле сыграли.

— Проиграли, — заскучал Егор. — Вы поймите, мы же тут не клубом играем. Это сборная. Проигрывать просто нельзя.

И так думают многие.

Стоит напомнить о поражениях, как действительно начинают переживать. Но главное — все-таки 4 мая. К этому времени надо забыть, что было. Вот и Никита Зайцев едет, да и Алексей Бывальцев забил. И выглядит он сейчас на порядок сильней Анисимова. ​.

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Алексей ШЕВЧЕНКО из Стокгольма.

Швеция 3:1
(1:0, 2:0, 0:1)
Россия
28.04.2018, 16:30 основной раунд: Шведские игры Hovet
Главные тренеры
Рикард Гренборг и.о. Илья Воробьев
Вратари
Магнус Хелльберг Василий Кошечкин
1-й период
10:16 6334
17:31 Йон Норман (7527)
2-й период
20:42 9995
Евгений Дадонов 24:33
29:42 8623
33:02 Лоуренс Пилут (8623)
34:14 Якоб Нильссон
Богдан Киселевич 35:15
Никита Сошников 39:50
Никита Сошников 39:50
3-й период
Алексей Бывальцев (И. Каблуков) 53:37
55:14 7167
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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