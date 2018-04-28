Сборная России по хоккею проиграла шведам в матче Евротура

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Норман (18-я минута), Лоуренс Пилут (34) и Якоб Нильссон (35), у российской команды отличился Алексей Бывальцев (57).
Сборная России впервые в истории проиграла пять матчей подряд в рамках одного розыгрыша Евротура. Это поражение стало пятым под руководством исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Ильи Воробьева.
В общей турнирной таблице Евротура сборная России перед заключительным матчем занимает последнее, четвертое место, набрав 16 очков. Лидируют финны (24), которые досрочно стали победителями Евротура, вторыми идут чехи (20), третьими — шведы (18).
Российские хоккеисты в последнем матче шведского этапа Евротура в воскресенье сыграют с чехами, шведы в тот же день встретятся с финнами.