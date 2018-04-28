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19:03 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею проиграла шведам в матче Евротура

СТОКГОЛЬМ, 28 апреля. /ТАСС/. Сборная Россия со счетом 1:3 уступила команде Швеции во втором матче заключительного этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Встреча прошла на арене «Ховет» в Сёдертелье.

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Норман (18-я минута), Лоуренс Пилут (34) и Якоб Нильссон (35), у российской команды отличился Алексей Бывальцев (57).

Сборная России впервые в истории проиграла пять матчей подряд в рамках одного розыгрыша Евротура. Это поражение стало пятым под руководством исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Ильи Воробьева.

В общей турнирной таблице Евротура сборная России перед заключительным матчем занимает последнее, четвертое место, набрав 16 очков. Лидируют финны (24), которые досрочно стали победителями Евротура, вторыми идут чехи (20), третьими — шведы (18).

Российские хоккеисты в последнем матче шведского этапа Евротура в воскресенье сыграют с чехами, шведы в тот же день встретятся с финнами.

Швеция 3:1
(1:0, 2:0, 0:1)
Россия
28.04.2018, 16:30 основной раунд: Шведские игры Hovet
Главные тренеры
Рикард Гренборг и.о. Илья Воробьев
Вратари
Магнус Хелльберг Василий Кошечкин
1-й период
10:16 6334
17:31 Йон Норман (7527)
2-й период
20:42 9995
Евгений Дадонов 24:33
29:42 8623
33:02 Лоуренс Пилут (8623)
34:14 Якоб Нильссон
Богдан Киселевич 35:15
Никита Сошников 39:50
Никита Сошников 39:50
3-й период
Алексей Бывальцев (И. Каблуков) 53:37
55:14 7167
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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