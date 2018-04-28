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Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией
В официальном «твиттере» Федерации хоккея России опубликован состав сборной России на матч со Швецией в рамках Еврохоккейтура.
В официальном «твиттере» Федерации хоккея России опубликован состав сборной России на матч со Швецией в рамках Еврохоккейтура.
Встреча начнётся в 16:30 мск.
Кошечкин (Шестёркин);
Нестеров — Марченко, Григоренко — Андронов — Шалунов;
Киселевич — Хафизуллин, Бучневич — Анисимов — Дадонов;
Яковлев — Береглазов, Галиев — Ткачёв — Сошников;
Гавриков — Трямкин, Мамин — Каблуков — Михеев, Бывальцев.