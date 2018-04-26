Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд

Встреча в Хельсинки закончилась со счетом 2:3 по буллитам. В составе сборной Финляндии отличились Юусо Пуустинен (29-я минута), Тони Раяла (47), победный буллит на счету Вели-Матти Савинайнена. У россиян шайбы забросили Станислав Галиев (8) и Александр Барабанов (57).