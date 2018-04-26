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22:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России без Знарка проиграла в четвертый раз подряд

Сборная России по хоккею проиграла финнам в вынесенном матче первого тура шведского этапа Евротура. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Источник: AP 2018

Встреча в Хельсинки закончилась со счетом 2:3 по буллитам. В составе сборной Финляндии отличились Юусо Пуустинен (29-я минута), Тони Раяла (47), победный буллит на счету Вели-Матти Савинайнена. У россиян шайбы забросили Станислав Галиев (8) и Александр Барабанов (57).

Это четвертое подряд поражение сборной России без главного тренера Олега Знарка, ушедшего со своего поста 12 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера числится член тренерского штаба Илья Воробьев.

Следующий матч команда России проведет в Стокгольме 28 апреля со шведами.

Финляндия 3:2 Б
(0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Россия
26.04.2018, 18:30 основной раунд: Шведские игры Hartwall Arena
Главные тренеры
Лаури Марьямяки и.о. Илья Воробьев
Вратари
Сятери Х. Василий Кошечкин
1-й период
9534 (П. Бучневич) 07:42
19:45 Марко Анттила
2-й период
Владислав Гавриков 23:14
Владимир Ткачев 26:23
Михаил Григоренко 28:15
28:34 Юусо Пуустинен (В. Покка, В-М. Савинайнен)
32:29 6896
Максим Шалунов 37:33
3-й период
45:52 Тони Раяла (В-М. Савинайнен, Х. Йокихарью)
Алексей Береглазов 49:56
Александр Барабанов (И. Каблуков, 6015) 55:44
58:03 Юлиус Хонка
Евгений Дадонов 58:03
Серия буллитов - победный бросок
Ю. Пуустинен
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Робин Шир (Чехия)
Главный судья Владимир Пешина (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия
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