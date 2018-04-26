Хоккейная сборная России стартует обновленным составом на шведском этапе Евротура

Источник: ИТАР-ТАСС

На прошлой неделе российская команда провела первый турнир под руководством и. о. главного тренера Ильи Воробьева, уступив на Чешских играх командам Швеции, Финляндии и Чехии с одинаковым счетом 1:2. Накануне Шведских игр в составе сборной России произошли серьезные изменения — в расположение тренерского штаба поступили игроки из клубов — финалистов Кубка Гагарина. В Хельсинки отправились двое чемпионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из казанского «Ак Барса» — нападающие Станислав Галиев и Владимир Ткачев, причем ставший с 10 шайбами лучшим снайпером плей-офф Галиев в нынешнем Евротуре еще не участвовал.

Сыграют на Шведских играх также пять представителей ЦСКА — олимпийские чемпионы защитники Алексей Марченко, Никита Нестеров и форварды Михаил Григоренко и Кирилл Капризов, а также еще один нападающий — Максим Шалунов.

Фоторепортаж Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева

В состав сборной России на Шведские игры также вошли вратари Василий Кошечкин («Металлург»), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо», Москва); защитники Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»); нападающие Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида», НХЛ), Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс», НХЛ), Никита Сошников («Сент-Луис», НХЛ), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»).

На Шведские игры отправились 28 хоккеистов, еще 10 остались самостоятельно готовиться в Москве. Среди них — олимпийские чемпионы Илья Сорокин, Богдан Киселевич, Иван Телегин, Сергей Андронов, Никита Гусев и Павел Дацюк.

По итогам Чешских игр тренерский штаб расстался с тремя нападающими — Александром Дергачевым, Дмитрием Кагарлицким и Антоном Слепышевым. За оставшуюся до начала чемпионата мира в Дании неделю Воробьеву предстоит из почти 40 кандидатов определиться с заявкой на мировое первенство, куда войдут не более трех вратарей и 22 полевых игроков. При этом несколько мест в заявке наверняка оставят под игроков из команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые выступают во втором раунде Кубка Стэнли.

Шансы на победу в Евротуре остаются

Сборная России начинает Шведские игры в четверг матчем с финнами на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки (начало — 18:30 мск), в этот же день в дальнем пригороде шведской столицы Сёдертелье сыграют команды хозяев и Чехии. В субботу сборная России на арене «Ховет» в Стокгольме сыграет со шведами (16:30 мск), в воскресенье там же — с чехами (13:00).

В ноябре в рамках Евротура прошел финский Кубок Карьяла, в декабре — Кубок Первого канала в Москве, в которых также принимали участие сборные Канады, Швейцарии и Южной Кореи, готовившиеся к Олимпийским играм. Третий этап состоялся на прошлой неделе в чешском Пардубице. Сборная России, несмотря на провал в Чехии, сохраняет шансы на победу в общем зачете, занимая третье место с 15 очками, 20 очков у команды Чехии, 19 — Финляндии, 12 — Швеции.

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Соперники сборной России на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира предстанут практически в оптимальных составах. Так, хозяева усилились голкипером «Ванкувера» Андерсом Нильссоном, защитниками Джоном Клингбергом («Даллас»), Адамом Ларссоном («Эдмонтон»), Оливером Экманом-Ларссоном («Аризона»), Эриком Густафссоном («Чикаго»), нападающими Адрианом Кемпе («Лос-Анджелес»), Микаэлем Баклундом («Калгари»), Юханом Ларссоном («Баффало»), Маттиасом Янмарком («Даллас»), Якобом де ла Розом («Монреаль»), Магнусом Пяяйарви («Оттава») и Микой Зибанежадом («Нью-Йорк Рейнджерс»).