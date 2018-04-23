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18:27 (мск), источник: Советский спорт

13 игроков НХЛ сыграют за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура

Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав команды на домашний этап Евротура — «Шведские игры», который пройдет с 26 по 29 апреля.

Источник: AP 2018

Сборная Швеции:

вратари: Филип Густавссон («Бельвиль», AHL), Андерс Нильссон («Ванкувер», НХЛ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», КХЛ);.

защитники: Джон Клингберг («Даллас», НХЛ), Микаэль Викстранд («Фэрьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон», НХЛ), Лоуренс Пайлат («ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона», НХЛ), Эрик Бреннстрем («ХВ-71»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго», НХЛ);.

форварды: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес», НХЛ), Микаэль Баклунд («Калгари», НХЛ), Юхан Ларссон («Баффало», НХЛ), Маттиас Янмарк («Даллас», НХЛ), Якуб Нильссон («Мора»), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Патрик Закриссон («Сибирь», КХЛ), Лиас Андерссон («Рейнджерс», НХЛ), Якоб де ла Роз («Монреаль», НХЛ), Йон Норман («Йокерит», КХЛ), Аксель Йонссон Фьяллби («Юргорден»), Карл Клингберг («Цуг», Швейцария), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава», НХЛ), Мика Зибанежад («Рейнджерс», НХЛ).

Напомним, сборная Швеции сыграет 26 апреля с Чехией в Седертелье, 28 апреля с Россией и 29 апреля с Финляндией в Стокгольме.

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