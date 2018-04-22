Сборная Финляндии победила команду Швеции в последнем матче чешского этапа Еврохоккейтура

В составе победителей шайбы забросили Антти Суомела (10-я минута), Олли Палола (21), Хенри Йокихарью (34), Юусо Пуустинен (42), Пекка Йормакка (53), Вилле Покка (60) и Сами Санделл (60), у проигравших отличились Антон Редин (28) и Деннис Эверберг (49, 56).

Сборная Чехия стала победителем домашнего этапа Евротура, одержав победы во всех трех матчах (9 очков), второе место заняла команда Финляндии (6), третье — сборная Швеции (3), российские хоккеисты проиграли все игры на этапе и заняли последнее, четвертое место (0).

В общей турнирной таблице Евротура текущего сезона лидирует сборная Чехии (20 очков), на втором месте идут финны (19), на третьем — россияне (15), на четвертом — шведы (12).