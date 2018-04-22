Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
На Чешских играх Илья Воробьёв остался без побед, но с надеждами.
На Чешских играх Илья Воробьёв остался без побед, но с надеждами.
Две шайбы, два поражения в двух матчах — таков промежуточный итог первого турнира сборной России под руководством Ильи Воробьёва — Чешских игр.
«Готовимся дальше, будем искать сочетания. Остались довольны первым звеном в плане атаки. На уровне сборных с одним голом выиграть сложно. Спрашиваем с ребят, они сами должны выходить на другой уровень. Это не клубы — это сборная», — говорил после поражения финнам Воробьёв.
Действительно, что со Швецией, что с Финляндией голы смогла организовать только первая тройка. Сможет ли наша сборная выйти на другой уровень с третьей попытки?
Без голеадоров
Авторам голов в первых двух встречах — Гусеву и Дадонову — на этот раз дали отдохнуть, и капитанская нашивка перешла к Антону Белову. Тренерский штаб вновь перемешал все тройки. Вернулся в состав Павел Бучневич, он вместе с Бывальцевым и Кагарлицким составил ведущее звено. Появился Александр Дергачёв, а Антон Слепышев занял место 13-го форварда. Как и планировалось, в третьем матче Игорь Шестёркин уступил место в воротах Василию Кошечкину. Единственное, что осталось неизменным — пары обороны.
В воротах сборной Чехии с первых минут появился Давид Риттих. Для бэкапа «Калгари» этот матч стал первым в карьере за национальную команду. Стоит отметить, что чехи на домашнем этапе Евротура ещё не проигрывали — с одинаковым счётом и по одинаковому сценарию были повержены Финляндия и Швеция. Оба раза хозяева открывали счёт, затем пропускали, а в третьем периоде дожимали соперников. Оба раза дважды реализовывали большинство.
Ещё одна интрига матча — тренерское противостояние. Будущий наставник «Магнитки» против бывшего. Яндач против Воробьёва. Кто кого?
Чехи сразу постарались захватить инициативу, но это не прошло — первые опасные моменты появились именно у ворот Риттиха. Сначала Бучневич расстреливал его в упор после точного паса Кагарлицкого
В атаке схватил фол за подножку Тихонов. Очень некстати, ведь чехи неизменно открывали счёт в большинстве. Филип Задина нанёс бросок, после которого шайба застряла в скоплении игроков. Филип Хитил пусть не с первого раза, но сумел перебросить щиток Кошечкина. Примечательно, что гол организовали двое 18-летних игроков, которые ещё зимой зажигали на молодёжном чемпионате мира. Теперь они выходят в первой спецбригаде большинства взрослой сборной и дают результат.
Во второй половине двадцатиминутки мог случиться курьёзный гол. Риттих выкатился далеко за синюю краску, чтобы сыграть в шайбу, но она отскочила от накатывающего Сошникова, но пошла верхом мимо ворот. Вскоре Кручинин убежал на рандеву в голкипером, бросал в «домик», но не смог его переиграть.
Никита Сошников сцепился с Мартином Каутом — что привело к стычке, осталось за кадром, но главное, что в итоге на скамейку штрафников отправились два чеха и один россиянин.
Впрочем, большинство наши провели бездарно — о бросках по воротам нечего и говорить, соперник то сам возил шайбу по зоне россиян, то перехватывал передачи и не давал закрепиться в зоне атаки.
Моменты, моменты… Но где же голы?
Второй период начался с холодного душа для сборной России. В первой же смене Антон Белов не смог отдать точную передачу за своими воротами. Перехват, наброс на пятак — Бывальцев не смог помешать Матею Странски подставить клюшку, Кошечкина такое развитие событий застало врасплох.
Тут же Зуб провёл зрелищный силовой на Хитиле в центре льда. Жаль, за красивые хиты очки не начисляют. Наконец Сошников решил взять всё в свои руки — продавил трёх соперников, выкатился на Риттиха и сам бросил. Гола не случилось, но, по крайней мере, после этого получилось задержаться в чужой зоне. За вторым звеном атакующий порыв подхватило третье — Кручинин здорово отдавал Мамину, который бросал с пятака. Эпизод завершился очередной стычкой, только теперь численное преимущество получили чехи.
К счастью, «меньшивики» Ильи Воробьёва грамотно «убили» двухминутное удаление, и это явно добавило им уверенности. Постепенно наши стали перехватывать инициативу, и вскоре уже Роберт Коусал жёстко впечатал Кирилла Семёнова в борт и поехал отдыхать. Йозефа Яндача это не смутило — камера выхватила его довольным и смеющимся.
На исходе большинства было несколько отличных шансов сократить отставание, но реализация моментов у наших без Дадонова и Гусева стремилась к нулю.
Концовку периода соперники тренировали игру спецбригад. Сначала удалился Гавриков, затем россияне схватили штраф за нарушение состава. Оба раза подопечные Воробьёва отыграли безупречно и даже сами создавали острые моменты. А когда в штрафбокс поехал Хлапик, оставалось только схватиться за голову — Барабанов дважды бросал в упор, но не смог поднять шайбу. По количеству голевых моментов россияне уже давно вышли вперёд, жаль только, что счёт не изменился.
Есть гол, есть надежда!
В третьем периоде чехи спокойно отдали территорию и ловили россиян на контратаках. И поплатились за это. Бучневич вынудил Хлапика нарушить правила, и в большинстве Кручинин сделал счёт 1:2. Алексей первым успел на отскок, и перед ним были пустые ворота.
Россияне с удвоенным рвением продолжили давить. Кошечкин в концовке остановил выход два в одного и тут же побежал на скамейку меняться. На этот раз у россиян получился настоящий финальный штурм, но это не помогло. Третье поражение подряд со счётом 1:2, но сейчас мы увидели, что игра нашей сборной — далеко не безнадёга.
|Йозеф Яндач
|и.о. Илья Воробьев
|Риттих Д.
|Василий Кошечкин 58:30
|1-й период
|Виктор Тихонов
|07:53
|08:36
|11373 (11372)
|16:01
|Мартин Каут
|16:01
|8703
|Никита Сошников
|16:01
|2-й период
|20:14
|Матей Странски (Д. Томашек)
|24:22
|Матей Странски
|6015
|24:22
|Виктор Тихонов
|24:22
|28:21
|Роберт Коусал
|Владислав Гавриков
|31:37
|33:58
|36:29
|8703
|3-й период
|Алексей Бывальцев
|40:23
|49:13
|8703
|Алексей Кручинин (6015, А. Береглазов)
|49:27
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1