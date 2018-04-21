Нестрашный сон. Сборная Воробьева проиграла Финляндии
Во второй встрече Чешских игр под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева россияне уступили Финляндии — 1:2.
Во второй встрече Чешских игр под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева россияне уступили Финляндии — 1:2.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Пардубице
БЕЗ КАМЕРЫ
В Чехии очень жарко. Днем солнце разогревается до «плюс 30» — от этого настроение у всех заметно улучшается.
— Вы мне сегодня ночью снились, — признался защитник Антон Белов после утренней раскатки.
— Я был с камерой? —
— Нет, — покачал головой Белов. — Сон был нестрашный.
Но к камерам люди привыкают, а, учитывая, какая сейчас обстановка в команде, все относятся к журналистам приветливо. Узнаю ненароком, что Егор Яковлев отправляется в «Нью-Джерси» и после 1 июля подпишет контракт с клубом НХЛ.
Яковлев молчит, смущается, но задаю прямой вопрос.
— Уезжаете в «Дэвилз»?
— Меня совсем недавно в «Монреаль» отправляли, — смеется он. — Вы уже определитесь.
Уезжает, поверьте мне, мои источники не врут.
ВРАТАРИ
Игорь Шестеркин выходит на площадку, когда еще по ней ездит ледозаливочная машина.
— Вы уж не переживайте по поводу шайбы от шведов, — говорю. — Рикошет.
— Но я же ошибся тогда, — признается он.
— В чем?
— Да, был рикошет, но
Шестеркин и вечером снова был лучшим в команде. Говорят, что с вратарской бригадой на чемпионат мира тренеры уже определились. Если Сергей Бобровский не освободится, то в Данию поедут Шестеркин, Илья Сорокин и Василий Кошечкин. Если «Коламбус» вылетит, то Кошечкин отправится домой.
Но скажу, что
Пользуясь общей расслабленностью, пытаюсь навести мосты с Алексеем Кудашовым.
— Мне говорят, что вы меня остерегаетесь? — вспоминаю. — Не надо.
— Кто говорит? — удивляется тренер.
— Друзья ваши.
— Да нет такого, — отмахивается он. — Мы с вами мало общались, когда я был игроком, но никаких проблем не было.
Вот и отлично. Кудашов в этой сборной отвечает за то, чтобы все объяснить. Говорит, почему мало играет Максим Мамин.
— Он прекратил играть 8 апреля, — считает Кудашов. — Втягивается, втягивается.
ЯНДАЧ
Я довольно часто ругаю организацию турниров в Москве, но чехи наших переиграли в одну калитку. Так
Йозеф Яндач начал свою карьеру в России довольно неудачно.
— Вы же говорите
— Мы в Чехии, товарищ, — ответил он. — Тут говорят
Ах, думаю, как быстро завершилась карьера тренера в «Металлурге». Даже не приехал еще.
Но Яндач потом подошел к двум российским журналистам и отвечал на вопросы. В конце встречи изысканно выругался, чтобы показать, что владеет и дворовой лексикой. Ну, ладно, шанс дадим.
— Я знаю, что в сборной играют Василий Кошечкин и Алексей Береглазов, — кивнул он. — Но вряд ли до конца чемпионата мира успею с ними познакомиться. Однако сразу после турнира поеду в Магнитогорск. Надо квартиру снять.
—
— Да? — пожал плечами Яндрач. — Я не туристом же еду.
ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЯРОСЛАВЛЕ
Российская команда вышла разминаться на футбольное поле, расположенное рядом с ареной, и я ждал любимое упражнение тренера по ОФП Юрия Жданова. Игроки встают в кучу и начинают друг с другом чуть ли не драться. Но не дождался.
— Так мы не всегда его делаем, — удивляется Жданов. — Там же несколько факторов, когда оно нужно. От погоды зависит, от состояния. Да я могу долго перечислять. Мы и в СКА не каждый раз его делаем.
Сборная России сыграла гораздо лучше, чем два дня назад в Ярославле. Добавили, прежде всего, в обороне, стало меньше ошибок.
— Да мы же собрались за два дня до турнира, — еще утром говорил Кудашов. — Все равно же нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу.
Но убежден, что на Евротуре проверяют не командное взаимодействие (что толку, если на чемпионат мира поедет другая сборная), а то, как смотрятся те или иные хоккеисты на европейском уровне.
УСТАЛОСТЬ
— Дмитрий, да вы не парьтесь особо, не переживайте. Мы же все желаем вам успеха. Никто на вас не давит, — давил я.
Кагарлицкий только вздыхал. Он все понимал, но пока совсем ничего не получается. Но и сезон был длинным и очень нервным. Мог просто устать.
Наша команда ни в чем не уступала финской сборной два периода и если бы не удаления, то все было бы гораздо лучше. Снова набрал балл Алексей Бывальцев, который отдал очень умную передачу на Никиту Гусева. Но надо признать, что там отлично потрудился и Антон Белов.
Пропустили же в третьем периоде в меньшинстве, причем все игроки
Не к добру я снюсь.
|и.о. Илья Воробьев
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин 59:24
|Вилле Хуссо
|1-й период
|07:15
|Никита Гусев (А. Бывальцев)
|16:24
|Виктор Тихонов
|Эмели Суоми
|19:19
|2-й период
|25:28
|Кирилл Семенов
|32:56
|Владислав Гавриков
|Хенри Йокихарью (11272, В. Покка)
|34:39
|36:00
|Егор Яковлев
|3-й период
|6896
|45:38
|49:30
|Александр Елесин
|6896 (М. Анттила, В. Покка)
|58:02
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1