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22:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нестрашный сон. Сборная Воробьева проиграла Финляндии

Во второй встрече Чешских игр под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева россияне уступили Финляндии — 1:2.

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Пардубице

БЕЗ КАМЕРЫ

В Чехии очень жарко. Днем солнце разогревается до «плюс 30» — от этого настроение у всех заметно улучшается.

— Вы мне сегодня ночью снились, — признался защитник Антон Белов после утренней раскатки.

— Я был с камерой? — зачем-то уточняю.

— Нет, — покачал головой Белов. — Сон был нестрашный.

Но к камерам люди привыкают, а, учитывая, какая сейчас обстановка в команде, все относятся к журналистам приветливо. Узнаю ненароком, что Егор Яковлев отправляется в «Нью-Джерси» и после 1 июля подпишет контракт с клубом НХЛ.

Яковлев молчит, смущается, но задаю прямой вопрос.

— Уезжаете в «Дэвилз»?

— Меня совсем недавно в «Монреаль» отправляли, — смеется он. — Вы уже определитесь.

Уезжает, поверьте мне, мои источники не врут.

ВРАТАРИ

Игорь Шестеркин выходит на площадку, когда еще по ней ездит ледозаливочная машина.

— Вы уж не переживайте по поводу шайбы от шведов, — говорю. — Рикошет. Сыграли-то вы круто.

— Но я же ошибся тогда, — признается он.

— В чем?

— Да, был рикошет, но отразить-то мог.

Шестеркин и вечером снова был лучшим в команде. Говорят, что с вратарской бригадой на чемпионат мира тренеры уже определились. Если Сергей Бобровский не освободится, то в Данию поедут Шестеркин, Илья Сорокин и Василий Кошечкин. Если «Коламбус» вылетит, то Кошечкин отправится домой.

Но скажу, что все-таки есть небольшой шанс, что Сорокина заменит Эмиль Гарипов. Если «Ак Барс» победит, то глупо не дать ему шанс. А Иван Бочаров, который сейчас с командой, едет домой в любом случае. Остается успокаиваться тем, что быть в сборной — это отличный опыт.

Пользуясь общей расслабленностью, пытаюсь навести мосты с Алексеем Кудашовым.

— Мне говорят, что вы меня остерегаетесь? — вспоминаю. — Не надо.

— Кто говорит? — удивляется тренер.

— Друзья ваши.

— Да нет такого, — отмахивается он. — Мы с вами мало общались, когда я был игроком, но никаких проблем не было.

Вот и отлично. Кудашов в этой сборной отвечает за то, чтобы все объяснить. Говорит, почему мало играет Максим Мамин.

— Он прекратил играть 8 апреля, — считает Кудашов. — Втягивается, втягивается.

ЯНДАЧ

Я довольно часто ругаю организацию турниров в Москве, но чехи наших переиграли в одну калитку. Так микст-зона на Евротуре это отдельная комната, но чтобы туда дойти, надо пройти зону, где у журналистов допуска нет. Идут игроки, а мы стоим почти на улице.

Йозеф Яндач начал свою карьеру в России довольно неудачно.

— Вы же говорите по-русски, — спросил я у него.

— Мы в Чехии, товарищ, — ответил он. — Тут говорят по-чешски.

Ах, думаю, как быстро завершилась карьера тренера в «Металлурге». Даже не приехал еще.

Но Яндач потом подошел к двум российским журналистам и отвечал на вопросы. В конце встречи изысканно выругался, чтобы показать, что владеет и дворовой лексикой. Ну, ладно, шанс дадим.

— Я знаю, что в сборной играют Василий Кошечкин и Алексей Береглазов, — кивнул он. — Но вряд ли до конца чемпионата мира успею с ними познакомиться. Однако сразу после турнира поеду в Магнитогорск. Надо квартиру снять.

— Воздух-то там, — переживаю. — Того.

— Да? — пожал плечами Яндрач. — Я не туристом же еду.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЯРОСЛАВЛЕ

Российская команда вышла разминаться на футбольное поле, расположенное рядом с ареной, и я ждал любимое упражнение тренера по ОФП Юрия Жданова. Игроки встают в кучу и начинают друг с другом чуть ли не драться. Но не дождался.

— Так мы не всегда его делаем, — удивляется Жданов. — Там же несколько факторов, когда оно нужно. От погоды зависит, от состояния. Да я могу долго перечислять. Мы и в СКА не каждый раз его делаем.

Сборная России сыграла гораздо лучше, чем два дня назад в Ярославле. Добавили, прежде всего, в обороне, стало меньше ошибок.

— Да мы же собрались за два дня до турнира, — еще утром говорил Кудашов. — Все равно же нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу.

Но убежден, что на Евротуре проверяют не командное взаимодействие (что толку, если на чемпионат мира поедет другая сборная), а то, как смотрятся те или иные хоккеисты на европейском уровне.

УСТАЛОСТЬ

Кое-кто закапывает свои шансы на путешествие в Данию. Я даже не выдержал, подошел к Дмитрию Кагарлицкому, который вдруг потерялся на уровне сборной.

— Дмитрий, да вы не парьтесь особо, не переживайте. Мы же все желаем вам успеха. Никто на вас не давит, — давил я.

Кагарлицкий только вздыхал. Он все понимал, но пока совсем ничего не получается. Но и сезон был длинным и очень нервным. Мог просто устать.

Наша команда ни в чем не уступала финской сборной два периода и если бы не удаления, то все было бы гораздо лучше. Снова набрал балл Алексей Бывальцев, который отдал очень умную передачу на Никиту Гусева. Но надо признать, что там отлично потрудился и Антон Белов.

Пропустили же в третьем периоде в меньшинстве, причем все игроки зачем-то поехали в одно место и упустили игрока соперника. Едва ли не первая грубая ошибка в защите. В конце основного времени наша команда существенно добавила в атаке. Забивать могли и Евгений Дадонов, и Никита Сошников. Но в итоге все закончилось ошибкой в обороне и вторым поражением.

Не к добру я снюсь.

Россия 1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
Финляндия
21.04.2018, 19:15 основной раунд: Чешские игры Tipsport Arena
Главные тренеры
и.о. Илья Воробьев Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин 59:24 Вилле Хуссо
1-й период
07:15 Никита Гусев (А. Бывальцев)
16:24 Виктор Тихонов
Эмели Суоми 19:19
2-й период
25:28 Кирилл Семенов
32:56 Владислав Гавриков
Хенри Йокихарью (11272, В. Покка) 34:39
36:00 Егор Яковлев
3-й период
6896 45:38
49:30 Александр Елесин
6896 (М. Анттила, В. Покка) 58:02
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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Россия
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